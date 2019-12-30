Энергетика

Lenta.ruLenta.ruБолгария начала получать газ из «Турецкого потока»

C 1 января Болгария начала получать российский газ из газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местной газовой компании «Булгаргаз».
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