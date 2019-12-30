Энергетика
РИА НовостиБолгария начала получать газ через «Турецкий поток»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз". В компании отметили, что подписанное 30 декабря дополнительное соглашение с "Газпром экспорт", предполагает изменение точки доставки газа в Болгарию.
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Газ из газопровода «Турецкий поток» готовы принимать в Болгарии с 1 января - Минэнерго
Независимая газета30.12.19 в 06:15
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