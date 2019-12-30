Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз". В компании отметили, что подписанное 30 декабря дополнительное соглашение с "Газпром экспорт", предполагает изменение точки доставки газа в Болгарию.

Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»

Шоу-бизнес Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.

Космос Ученые приблизились к решению задачи трех тел Хотя математическая модель, разработанная учеными, не дает решения проблемы трех тел в виде конечных выражений, однако те частные решения, которые можно найти с ее помощью, чрезвычайно важны для понимания астрофизических процессов.

Политика Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.

Общество Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.

Армия и оружие Ким Чен Ын заявил, что вскоре представит новое стратегическое оружие Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе доклада на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии КНДР заявил, что Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое оружие.

Общество Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.

Гаджеты Xiaomi продемонстрировала новые смарт-часы Watch Color Xiaomi Watch Color снабжены разноцветными ремешками, которые подойдут и мужчинам и женщинам в разных условиях.

Политика Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».

Гаджеты Intel вернет старую функцию в новые процессоры, чтобы победить AMD Битва за производительность С выпуском нового поколения процессоров 10 поколения семейства Comet Lake-S компания Intel намерена обострить конкуренцию на рынке настольных ПК и вернуть позиции, пошатнувшиеся под натиском новых чипов AMD Ryzen.

Культура «Мы онемели, когда Ельцин выступил и назначил Путина и.о.» Исполняется 20 лет с того 31 декабря, когда в новогоднюю ночь президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе, а вслед за ним с новогодним обращением к россиянам обратился и.о. главы государства Владимир Путин.

Политика Путин присвоил звание генерала главе ФССП Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.