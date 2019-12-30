Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБолгария начала получать газ через «Турецкий поток»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз". В компании отметили, что подписанное 30 декабря дополнительное соглашение с "Газпром экспорт", предполагает изменение точки доставки газа в Болгарию.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:09, Ашберн
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