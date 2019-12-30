Энергетика
РИА НовостиБолгария начала получать газ через «Турецкий поток»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз". В компании отметили, что подписанное 30 декабря дополнительное соглашение с "Газпром экспорт", предполагает изменение точки доставки газа в Болгарию.
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Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Кино
В прокат вышло «Вторжение» Бондарчука
1 января на большие экраны выходит блокбастер Фёдора Бондарчука «Вторжение» — продолжение ленты 2017 года «Притяжение».
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Единоборства
Боец Али Исаев нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Боец смешанного стиля представляющий Дагестан Али Исаев нокаутировал своего оппонента американца Джареда Рошольта.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон», «Вест Хэм» разгромил «Борнмут»
В параллельном матче «Вест Хэм» под руководством нового тренера Дэвида Мойеса на своем поле отправил четыре безответных мяча в ворота «Борнмута».
Киберспорт
Победитель Overwatch League потерял больше половины призовых из-за налогов
Победитель Overwatch League — Season 2 Джей sinatraa Вон рассказал, что получил только 45% из полагающейся ему доли призовых — 55% составили налоги.
Общество
Обнародовано видео новогоднего обращения президента Путина
На YouTube-канале «России-24» опубликовано новогоднее поздравление Владимира Путина, которое было показано в эфире на дальневосточные регионы.
Общество
Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке
Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.
Экономика
Агентство НКР присвоило свой первый кредитный рейтинг
Рейтинговое агентство «Национальный кредитный рейтинг» (НКР) сообщило, что присвоило Совкомбанку кредитный рейтинг AA- (ru) со стабильным прогнозом.
Экономика
Ульяновск перешел на «альтернативную котельную»
С сегодняшнего дня Ульяновск переходит на ценообразование в теплоснабжении по методу «альтернативной котельной».
Авто
Новый Mitsubishi Outlander появится в 2020 году
Как сообщает сайт 32cars.ru, кроссовер Outlander третьего поколения вышел почти 8 лет назад, после чего несколько раз подвергался обновлениям.
Экономика
Средний чек в рамках пилотного tax free подсчитали в России
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров раскрыл средний чек, который подсчитали по результатам пилотного проекта tax free.
Политика
Хорватия заступает на полугодовое председательство в Совете ЕС
Хорватия с 1 января начинает председательство в Совете Евросоюза, которое продлится до 30 июня 2020 года.
Политика
Помпео обсудил с премьером Ирака ситуацию вокруг посольства в Багдаде
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с премьер-министром Ирака Аделем Абдель-Махди осудил нападение на посольство США в Багдаде 31 декабря.
Общество
Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
Шоу-бизнес
Александр Петров публично признался в любви Стасе Милославской
Instagram Актриса Стася Милославская опубликовала в своем Instagram фотографию с Александром Петровым.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Театры
Режиссёр Виктор Рыжаков станет худруком «Современника»
Шоу-бизнес
27-летний Телегин навестил дочку Таисию до празднования Нового года
"Всем добра в Новом году", - отметил Телегин.
Футбол
«Милан» презентует Ибрагимовича 3 января
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Гаджеты
Xiaomi выпустит обновленную версию популярного Redmi Note 8
По словам инсайдера Мукул Шармы, который является проверенным источником, китайский гигант Xiaomi готовит новую модификацию смартфона Redmi Note 8. Ожидается, что компания его выпустит уже в ближайшее время.
Политика
Зеленский призвал украинцев к объединению в новогоднем поздравлении
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Трансляцию видеообращения вел телеканал «1+1».
Армия и оружие
Асад назвал цель военной операции в Идлибе
"Военные действия против террористов продолжаются, и целью битвы, которую ведет сирийская армия в Идлибе, является ликвидация очага терроризма", - сказал Асад, чьи слова приводит агентство SANA.
Экономика
Топ-20 самых дивидендных акций
Другими словами, коэффициент P/E, умноженный на годовые дивиденды не превышает 100%.
Шоу-бизнес
На Ксению Собчак подали в суд за хамство
Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
Экономика
Инфляция в России в 2019 году составила 3%
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
Футбол
«Челси» предложит за Федора Чалова 23,5 млн евро
По данным британского издания «Daily Express», лондонский «Челси» готов предложить за трансфер нападающего ЦСКА Федора Чалова: 23,5 млн евро.