Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз". В компании отметили, что подписанное 30 декабря дополнительное соглашение с "Газпром экспорт", предполагает изменение точки доставки газа в Болгарию.

Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»

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