Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБолгария начала получать газ через «Турецкий поток»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз". В компании отметили, что подписанное 30 декабря дополнительное соглашение с "Газпром экспорт", предполагает изменение точки доставки газа в Болгарию.
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Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола перед матчем 21-го тура премьер-лиги с Эвертоном высказался о борьбе за чемпионство с Ливерпулем.
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Размер около 90 социальных выплат и пособий увеличили в столице с 1 января 2020 года, повышение коснулось ветеранов, многодетных семей, малоимущих и других категорий граждан.
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Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
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Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
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В Министерстве внутренних дел России объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.
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Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

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Ким Чен Ын впервые не поздравил нацию с Новым годом

Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не обратился с новогодним поздравлением к нации.
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Игроки сборной Швейцарии уверены в себе перед четвертьфинальным матчем молодежного чемпионата мира по хоккею с российской командой.
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WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
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Лондонский "Челси" готовит предложение в размере 20 миллионов фунтов за форварда московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает Express.
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Глава «Нафтогаза» заявил о завершении отделения оператора ГТС Украины

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Обнародовано видео новогоднего обращения президента Путина

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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
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Каборе получил больше всего красных карточек в прошедшем десятилетии

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Папа Римский извинился за то, что ударил женщину

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Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

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Украинский блогер оскорбился на новогоднюю открытку, полученную в турецком отеле

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