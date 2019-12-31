Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании «Булгаргаз». Введение нового газопровода в эксплуатацию позволит Болгарии сберечь около 41 млн евро (81 млн левов).

Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»

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