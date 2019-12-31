Энергетика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаРоссийский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании «Булгаргаз». Введение нового газопровода в эксплуатацию позволит Болгарии сберечь около 41 млн евро (81 млн левов).
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Название Голландия официально перестало существовать

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«Овьедо» проявляет интерес к голкиперу «Реала» Андрею Лунину, сообщают испанские СМИ. Вратарь выступает в аренде за «Вальядолид».
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По словам исследователей, открытый ореол раскрывает правду, касающуюся загадочного явления, имеющего вид участка антиматерии в пределах Солнечной системы.
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Восьмилетний мальчик ушёл из дома в Чите и пропал

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