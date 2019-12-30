Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток», сообщает РИА Новости. О получении доступа к «голубому топливу» из РФ с 1 января 2020 года ранее предупреждала болгарский министр энергетики Теменужка Петкова.

Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток»

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