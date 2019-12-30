Энергетика
ТАССБолгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Российский газ с 1 января начал поступать в Болгарию через газопровод "Турецкий поток". Об этом сообщил в среду исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.
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Газ из газопровода «Турецкий поток» готовы принимать в Болгарии с 1 января - Минэнерго
Независимая газета30.12.19 в 06:15
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