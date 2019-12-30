Российский газ с 1 января начал поступать в Болгарию через газопровод "Турецкий поток". Об этом сообщил в среду исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Хоккей Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.

Политика Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.

Общество Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье В Москве похолодает до минус двух-минус четырех градусов, в Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов.

Общество Назван возможный автор сообщений о минировании Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.

Спорт WADA обновило список запрещенных веществ Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело в действие обновленный список запрещенных веществ с 1 января 2020 года.

Здоровье Откуда берется похмелье и как его избежать В 2018 году британские специалисты установили, что в состоянии похмелья, даже когда алкоголя в крови уже нет, навыки вождения ухудшаются.

Политика Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.

Общество Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.