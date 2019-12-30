Энергетика

ТАССТАССБолгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Российский газ с 1 января начал поступать в Болгарию через газопровод "Турецкий поток". Об этом сообщил в среду исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.
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Болгария получила первый российский газ по «Турецкому потоку»

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Коммерсантъ30.12.19 в 16:01

В Болгарию российский газ пошел по «Турецкому потоку»

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Российский газ из «Турецкого потока» начал поступать в Болгарию

Аргументы и Факты01:53

Болгария начинает получать газ из «Турецкого потока»: он стал дешевле

Евразия Dailyвчера в 10:35

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

ТАСС03:25

Газ из газопровода «Турецкий поток» готовы принимать в Болгарии с 1 января - Минэнерго

Независимая газета30.12.19 в 06:15
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:50, Ашберн
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СБР утвердил состав сборной на этапы Кубка мира и Кубка IBU

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило окончательный список спортсменов, которые отправятся на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
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Новая серия «Простоквашино» посвящена корпоративам

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Происшествия

Пропавшего в Амурской области двухлетнего ребенка нашли живым

Двухлетнего мальчика, пропавшего в Благовещенске, нашли живым, сообщает "ПортАмур".
РИА Новости 04:34
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
РИА Новости 01:12
Происшествия

У берегов Южной Кореи столкнулись российское и корейское суда

Российская газета 01:13
Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru 02:53
Экономика

1 января повысятся цены на водку и коньяк

Увеличатся и минимальные цены на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка.
Chaikovskie.ru 30.12.19 в 05:19
Происшествия

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Трое полицейских пострадали в результате нападения на пост ДПС в Магасе.
Вести.Ru вчера в 13:35
Гаджеты

Озвучены характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X

iReactor 30.12.19 в 23:34
Политика

Почти 200 тысяч жителей Донбасса получили гражданство РФ в 2019 году

Более 196 тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощённом порядке в 2019 году.
News.ru 04:28
Политика

Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
RT на русском 02:08
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Общество

«Его используют разведчики»: гомеопат назвал средство от похмелья

Людям, злоупотребляющим алкоголем, может помочь вещество под названием тиосульфат натрия, которое, в частности, используют разведчики.
РИА Новости вчера в 19:44
Общество

Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье

В Москве похолодает до минус двух-минус четырех градусов, в Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов.
РИА Новости 02:51
Происшествия

Путин наградил посмертно спасавшего детей омского подростка

Взгляд.ру вчера в 04:44
Происшествия

Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

Газета.Ru 03:34
Общество

Назван возможный автор сообщений о минировании

Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Телеканал 360° вчера в 16:37
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
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Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:24
Спорт

WADA обновило список запрещенных веществ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело в действие обновленный список запрещенных веществ с 1 января 2020 года.
РЕН ТВ 04:15
Здоровье

Откуда берется похмелье и как его избежать

В 2018 году британские специалисты установили, что в состоянии похмелья, даже когда алкоголя в крови уже нет, навыки вождения ухудшаются.
Газета.Ru 03:07
Политика

Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ

По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
Коммерсантъ 03:55
Происшествия

В МЧС рассказали, как прошла новогодняя ночь в Крыму

Новогодняя ночь в Крыму прошла без чрезвычайных ситуаций.
Форпост Севастополь 02:12
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
Общество

Дибров заявил о любви россиян к цензуре на телевидении

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров в разговоре с журналистами заявил, что россиянам очень нравится цензура на телевидении.
VSE42.RU 04:24
Здоровье

Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний

Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
News.ru вчера в 11:04
Политика

Суд отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России

Нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation оспорила штраф в размере $2 млн, наложенный на нее министром финансов США Стивеном Мнучином, после того как корпорация якобы нарушила антироссийские санкции, заключив серию нефтяных и газовых сделок в России.
РБК вчера в 23:40
Происшествия

У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей

Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более 10 млн рублей.
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Общество

В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу года

Устойчивость экономики страны и повышение уровня благосостояния граждан - главное достижение 2019 года, считают в Кремле.
Российская газета вчера в 06:33
Общество

Первый малыш 2020 года родился в новогоднюю ночь в Казани

Казанские ведомости 04:44
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