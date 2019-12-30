Российский газ с 1 января начал поступать в Болгарию через газопровод "Турецкий поток". Об этом сообщил в среду исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

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