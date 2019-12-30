Энергетика
РИА НовостиБолгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
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Газ из газопровода «Турецкий поток» готовы принимать в Болгарии с 1 января - Минэнерго
Независимая газета30.12.19 в 06:15
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Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе
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