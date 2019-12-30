Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБолгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
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Российский газ вошел в Европу по «Турецкому потоку»

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Болгария начала прием газа из «Турецкого потока»

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В Болгарию российский газ пошел по «Турецкому потоку»

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Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

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Российский газ из «Турецкого потока» начал поступать в Болгарию

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Болгария начинает получать газ из «Турецкого потока»: он стал дешевле

Евразия Dailyвчера в 10:35

Газ из газопровода «Турецкий поток» готовы принимать в Болгарии с 1 января - Минэнерго

Независимая газета30.12.19 в 06:15
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:26, Ашберн
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WADA обновило список запрещенных веществ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обновило список запрещенных препаратов.
Lenta.ru 07:16
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Папа римский ударил по руке схватившую его женщину в Ватикане

Папа римский Франциск ударил по руке женщину, которая пыталась привлечь его внимание во время общения с верующими.
РБК 05:01
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
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Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Lenta.ru 06:56
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Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Поклонников российской актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили с Новым годом и поблагодарили за поддержку.
Lenta.ru вчера в 19:27
Спорт

ВФЛА ответила на открытое письмо Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) ответила на открытое письмо в адрес организации от российских спортсменов Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой и Сергея Шубенкова.
RT на русском 30.12.19 в 14:32
Политика

Начался транзит газа через Украину по новому контракту

ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) заявило об осуществлении поставки первых кубометров российского газа в Евросоюз по новому контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом».
RT на русском 03:24
Экономика

В России ограничат максимальный размер долга по кредитам

Россиянам с 1 января 2020 года ограничат предельный долг по потребительским кредитам и займам.
Lenta.ru вчера в 02:10
Гаджеты

Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10

Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
3DNews вчера в 13:10
Спорт

Норвежка Йохауг победила на этапе Тур-де-Ски

В Италии проходит этап лыжной многодневки Тур-де-Ски. Состоялась женская гонка на 10 км свободным стилем.
Вести.Ru вчера в 10:11
Происшествия

В Амурской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка

Двухлетний ребенок, пропавший в Благовещенске, обнаружен 1 января.
ТАСС 04:24
Политика

Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Газета.Ru 04:39
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Военные США применили слезоточивый газ у посольства в Багдаде

Газета.Ru 05:12
Происшествия

В Волжском произошла потасовка с участием Деда Мороза

Завязалась потасовка, в которой приняло участие несколько человек.
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Футбол

Превью 21-го тура Английской премьер-лиги

"Газета.Ru" в своем традиционном анонсе рассказывает о 21-м туре английского чемпионата. "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед"
Газета.Ru 05:42
Экономика

С 1 января выросли пенсии неработающих российских пенсионеров

Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
Peterburg2.ru 05:15
Общество

SmolDaily.ru рассказывает гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год

SmolDaily вчера в 01:31
Политика

20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке

Президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря 1999 года.
Газета.Ru вчера в 02:27
Происшествия

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Вести.Ru вчера в 13:35
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Происшествия

Четверо пострадавших: машина врезалась в столб в Петербурге

По предварительным данным, около шести часов утра водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.
Вести.Ru 04:44
Общество

Москва перешла на раздельный сбор мусора

С 1 января в Москве стартовала программа раздельного сбора отходов.
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Общество

В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом

С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
Вести.Ru 00:46
Политика

Зеленский призвал «ватников» и «бандеровцев» Украины объединиться

Президент призвал страну к объединению. Единое государство, подчеркнул Зеленский, должно стать национальной идеей Украины.
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Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости вчера в 15:49
Общество

В Москве и Петербурге изменились правила парковки во дворах

В российских городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — изменились правила парковки на территории дворов.
Lenta.ru 00:15
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж

Российская супермодель Наталья Водянова выходит замуж. Об этом она сообщила в инстаграме.
РИА Новости 07:16
Армия и оружие

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В "Объединённой авиастроительной корпорации" подтвердили, что наряду с подготовкой Су-57 к серийному производству идёт работа по созданию для новейшего российского боевого самолёта подходящего под его возможности современного оружия.
Популярная механика 30.12.19 в 04:34
Общество

В Белоруссии пенсионный возраст с 1 января повысился еще на полгода

В Белоруссии с 1 января 2020 года пенсионный возраст повышается еще на полгода, соответствующий указ был подписан президентом страны Александром Лукашенко в апреле 2016 года.
Красная весна вчера в 17:48
Происшествия

Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов

В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
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