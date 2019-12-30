Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

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