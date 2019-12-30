Энергетика
РИА НовостиБолгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
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Газ из газопровода «Турецкий поток» готовы принимать в Болгарии с 1 января - Минэнерго
Независимая газета30.12.19 в 06:15
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Спорт
WADA обновило список запрещенных веществ
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Парламент Турции рассмотрит законопроект об отправке войск в Ливию
В понедельник телеканал NTV сообщил о рассмотрении 2 января парламентом Турции законопроекта, предусматривающего возможность отправки войск в Ливию.
Общество
На Украине минимальная зарплата повышается до $200
Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Экономика
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С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.
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Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым
В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
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Экономика
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Общество
Россия с 6 января вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Россельхознадзор с 6 января вводит временные ограничения на поставки цитрусовых культур из Китая — такое решение связано с обнаружением в этой продукции карантинных объектов.
Общество
В МЧС рассказали об опасности новогодних елок
При выборе электрических украшений для елки необходимо использовать только сертифицированные товары, резюмируют в МЧС.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Армия и оружие
САА обнаружила секретный склад оружия террористов в провинции Даръа
Все боеприпасы были надежно спрятаны в секретных укрытиях, подвалах и фермах, расположенные на территории южного региона.