Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Политика Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".

Экономика В России подорожали водка и коньяк В России с 1 января увеличились минимальные розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликёроводочные изделия.

Происшествия Землетрясение произошло у берегов Камчатки У берегов российского полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сегодня, 1 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Армия и оружие КНДР намерена отказаться от моратория на ядерные испытания КНДР не обязана выполнять мораторий на ядерные испытания, так как США продолжают проводить учения на Корейском полуострове, заявил глава Северной Кореи Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи.

Экономика В России снизили порог для беспошлинных покупок за рубежом С сегодняшнего дня вступают в силу нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма.

Общество Россия с 6 января вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая Россельхознадзор с 6 января вводит временные ограничения на поставки цитрусовых культур из Китая — такое решение связано с обнаружением в этой продукции карантинных объектов.