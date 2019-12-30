Энергетика

РБКРБКБолгария начала получать газ по «Турецкому потоку»

Болгария начала получать российский газ из газопровода «Турецкий поток». Как говорится в сообщении газовой компании «Булгаргаз», 30 декабря она подписала соглашение с «Газпром экспортом» о новом пути поставки топлива.
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Российский газ вошел в Европу по «Турецкому потоку»

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Болгария начала прием газа из «Турецкого потока»

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Газ из газопровода «Турецкий поток» готовы принимать в Болгарии с 1 января - Минэнерго

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Евразия Dailyвчера в 10:35

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

ТАСС03:25
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Глава МОК высказался по поводу политики на Олимпийских играх

Соревнования не должны быть способом продвижения каких-либо политических идей или интересов, считает президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
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Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии

Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Коммерсантъ 30.12.19 в 19:43
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На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
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Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.
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Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

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Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования престижного турнира "Тур де Ски", который проходит в итальянском Тоблахе.
Вести.Ru 07:55
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В Киеве в новогоднюю ночь произошла стрельба: Есть пострадавшие

В украинской столице в новогоднюю ночь произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия.
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Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

РИА Новости 01:12
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Начался транзит газа через Украину по новому контракту

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м.
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Происшествия

Пострадавшие при нападении на пост ДПС в Магасе находятся в больнице

РИА Новости 04:00
Футбол

«Виссел Кобе» с Иньестой, Вильей и Подольски выиграл Кубок Императора

РИА Новости 04:46
Экономика

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
РБК вчера в 01:00
Общество

В новогодних гуляниях приняли участие 6,5 млн человек по всей России

В праздничных мероприятиях в ночь на 1 января 2020 года приняли участие около 6,5 миллионов человек.
Российская газета 06:36
Политика

На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
РИА Новости вчера в 10:55
Происшествия

Россиянин ударил ножом прохожих за просьбу дать прикурить

В Сарапуле (Удмуртия) россиянин ударил ножом двух прохожих, попросивших у него закурить.
Lenta.ru 05:51
Общество

Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок снизился до 200 евро

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с 1 января снизил нормы беспошлинного ввоза товаров гражданами для личного пользования с 500 до 200 евро.
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Наталья Водянова рассказала о скором замужестве

Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Lenta.ru 07:46
Политика

Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа в два миллиона долларов за нарушение санкций, введенных Вашингтоном против Москвы.
РИА Новости вчера в 22:18
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила подписчиков за поддержку

Актриса Анастасия Заворотнюк поблагодарила всех, кто оказывает ей поддержку и молится о ее выздоровлении, и пожелала всем счастливого Нового года.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Политика

Визит Помпео в Узбекистан отложен

«По взаимной договоренности намеченные на 5–6 января 2020 года официальный визит в Узбекистан делегации США во главе с государственным секретарем Майклом Помпео и министерская встреча в Ташкенте в формате "Центральная Азия—США" (С5+1) переносятся на более поздние сроки»,— говорится в сообщении.
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Политика

Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде

Известия вчера в 08:30
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:10
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru вчера в 08:21
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой

Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
RuNews24.ru 30.12.19 в 09:57
Происшествия

Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

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Общество

В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей.
РИА Новости 01:09
Политика

Посол США ответила на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин стали виновниками Второй мировой войны, об этом сообщает Lenta.ru по ее заявлению в Twitter.
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Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости вчера в 15:49
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СМИ: 7-летнюю девочку похитили в Москве в новогоднюю ночь

В Москве правоохранительные органы разыскивают 7-летнюю девочку, которую в новогоднюю ночь похитила неизвестная женщина.
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Политика

Ким Чен Ын впервые не поздравил нацию с Новым годом

Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не обратился с новогодним поздравлением к нации.
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