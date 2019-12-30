Болгария начала получать российский газ из газопровода «Турецкий поток». Как говорится в сообщении газовой компании «Булгаргаз», 30 декабря она подписала соглашение с «Газпром экспортом» о новом пути поставки топлива.

Болгария начала получать газ по «Турецкому потоку»

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