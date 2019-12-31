Энергетика

Пятый каналПятый каналБолгария начала получать российский газ через «Турецкий поток»

Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток», сообщает РИА Новости. О получении доступа к «голубому топливу» из РФ с 1 января 2020 года ранее предупреждала болгарский министр энергетики Теменужка Петкова.
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Российский газ вошел в Европу по «Турецкому потоку»

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Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

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Болгария начинает получать газ из «Турецкого потока»: он стал дешевле

Евразия Daily31.12.19 в 10:35
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Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Газета.Ru вчера в 02:33
Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
REGNUM 00:50
Общество

Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее

Коммерсантъ вчера в 09:59
Происшествия

На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба

В декабре вертолет «Черный ястреб» Национальной гвардии США потерпел крушение в штате Миннесота. На его борту находились три человека.
РБК 02:33
Общество

Токийская прокуратура провела обыск в доме экс-главы Nissan Гона

Токийская прокуратура проводит в четверг обыск в доме экс-главы концерна Nissan Карлоса Гона в Токио, сообщает агентство Киодо.
РИА Новости 00:12
Политика

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией и призвал украинские власти повзрослеть, признав выбор крымчан жить в составе России.
РИА Новости 02:47
Политика

Генпрокуратура Украины прекратила существование

Генпрокуратура Украины прекратила свое существование. Об этом сообщают РИА "Новости".
РЕН ТВ 02:47
Общество

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Коммерсантъ вчера в 22:33
Спорт

Бах: МОК против растущей политизации спорта

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в новогоднем обращении выступил против политизации спорта.
Чемпионат 02:42
Гаджеты

Популярный бюджетник Nokia резко подешевел

Получается, что всего за несколько месяцев на рынке смартфон подешевел примерно на 35%.
iXBT.com 02:22
Гаджеты

Глава Xiaomi показал упаковку Redmi K30 5G

Исполнительный директор компании Xiaomi Лей Цзунь (Lei Jun) опубликовал официальное изображение розничной упаковки смартфона Redmi K30 5G, в которой он появится на прилавках магазинов.
iXBT.com 00:48
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия вчера в 04:22
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах

В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 03:00
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости вчера в 03:12
Спорт

Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

РБК вчера в 08:53
Здоровье

Из-за пневмонии в Китае усилен контроль в амурских пунктах пропуска

Управление Роспотребнадзора по Амурской области усилило санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу, сообщил сайт ведомства.
Амур.инфо 00:26
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru вчера в 16:14
Происшествия

В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления

В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
РБК вчера в 21:17
Общество

В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения — Степана Бандеры, сообщает «Общественное телевидение».
РБК вчера в 13:04
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Вести.Ru 02:54
Политика

Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением

Президент России Владимир Путин по традиции в ночь на 1 января обратился к россиянам с новогодним поздравлением.
ТК Звезда 31.12.19 в 16:01
Происшествия

В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину

Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Вести.Ru вчера в 10:59
Здоровье

Врач рассказал о необходимых зимой витаминах

По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
RT на русском 00:00
Спорт

Бегун из Уганды праздновал победу перед финишем и проиграл

Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо начал праздновать победу вблизи финиша во время забега в Бразилии и проиграл, передает NBC.
Известия вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru 29.12.19 в 16:20
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж

Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
UfaTime.ru 30.12.19 в 15:51
Футбол

«Астон Вилла» хочет подписать экс-нападающего «Ливерпуля»

Согласно информации издания Daily Mail, 30-летнего нападающего в зимнее трансферное окно желает подписать бирмингемская «Астон Вилла».
Евро-футбол.ру 00:52
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Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

REGNUM 02:41
Здоровье

У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес

Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Новый День 30.12.19 в 10:25
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