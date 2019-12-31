Энергетика
Пятый каналБолгария начала получать российский газ через «Турецкий поток»
Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток», сообщает РИА Новости. О получении доступа к «голубому топливу» из РФ с 1 января 2020 года ранее предупреждала болгарский министр энергетики Теменужка Петкова.
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Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Общество
Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее
Происшествия
На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба
В декабре вертолет «Черный ястреб» Национальной гвардии США потерпел крушение в штате Миннесота. На его борту находились три человека.
Общество
Токийская прокуратура провела обыск в доме экс-главы Nissan Гона
Токийская прокуратура проводит в четверг обыск в доме экс-главы концерна Nissan Карлоса Гона в Токио, сообщает агентство Киодо.
Политика
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией и призвал украинские власти повзрослеть, признав выбор крымчан жить в составе России.
Политика
Генпрокуратура Украины прекратила существование
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование. Об этом сообщают РИА "Новости".
Общество
«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»
Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Спорт
Бах: МОК против растущей политизации спорта
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в новогоднем обращении выступил против политизации спорта.
Гаджеты
Популярный бюджетник Nokia резко подешевел
Получается, что всего за несколько месяцев на рынке смартфон подешевел примерно на 35%.
Гаджеты
Глава Xiaomi показал упаковку Redmi K30 5G
Исполнительный директор компании Xiaomi Лей Цзунь (Lei Jun) опубликовал официальное изображение розничной упаковки смартфона Redmi K30 5G, в которой он появится на прилавках магазинов.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах
В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Здоровье
Из-за пневмонии в Китае усилен контроль в амурских пунктах пропуска
Управление Роспотребнадзора по Амурской области усилило санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу, сообщил сайт ведомства.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Происшествия
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления
В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Общество
В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры
В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения — Степана Бандеры, сообщает «Общественное телевидение».
Политика
Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением
Президент России Владимир Путин по традиции в ночь на 1 января обратился к россиянам с новогодним поздравлением.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину
Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Здоровье
Врач рассказал о необходимых зимой витаминах
По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
Спорт
Бегун из Уганды праздновал победу перед финишем и проиграл
Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо начал праздновать победу вблизи финиша во время забега в Бразилии и проиграл, передает NBC.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Футбол
«Астон Вилла» хочет подписать экс-нападающего «Ливерпуля»
Согласно информации издания Daily Mail, 30-летнего нападающего в зимнее трансферное окно желает подписать бирмингемская «Астон Вилла».
Здоровье
У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес
Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.