Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток», сообщает РИА Новости. О получении доступа к «голубому топливу» из РФ с 1 января 2020 года ранее предупреждала болгарский министр энергетики Теменужка Петкова.

Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток»

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