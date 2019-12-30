Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВБолгария начинает получать российский газ из «Турецкого потока»

С 1 января 2020 года Болгария начинает получать российский газ не через Румынию, а из "Турецкого потока". Это, как сообщила болгарская газовая компания "Булгаргаз", сэкономит стране порядка 41 миллиона евро.
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В Болгарию пришел первый газ через «Турецкий поток»

Известия01:18

Болгария начинает получать газ из «Турецкого потока»: он стал дешевле

Евразия Dailyвчера в 10:35

Газ из газопровода «Турецкий поток» готовы принимать в Болгарии с 1 января - Минэнерго

Независимая газета30.12.19 в 06:15

Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с 1 января

ТАСС30.12.19 в 09:31

Болгария заявила о готовности получать российский газ из «Турецкого потока»

Аргументы и Факты30.12.19 в 07:55

Болгария готова принимать газ из «Турецкого потока» с 1 января

REGNUM30.12.19 в 06:34

Главные анонсы 31 декабря

Коммерсантъ30.12.19 в 16:01
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Политика

Зеленский призвал украинцев к объединению в новогоднем поздравлении

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Трансляцию видеообращения вел телеканал «1+1».
Известия вчера в 21:34
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
РИА Новости 01:12
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Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
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В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:24
Происшествия

Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
РИА Новости 30.12.19 в 07:08
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

РИА Новости вчера в 05:51
Политика

Рогозин пообещал повысить зарплату строителям космодрома Восточный

Строителям космодрома Восточный повысят зарплаты.
Известия вчера в 11:06
Экономика

С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
РИА Новости вчера в 20:50
Политика

Ким Чен Ын заявил, что вскоре представит новое стратегическое оружие

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе доклада на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии КНДР заявил, что Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое оружие.
RT на русском вчера в 18:37
Происшествия

В Амурской области пропал двухлетний мальчик

В Благовещенске Амурской области вечером 31 декабря пропал двухлетний мальчик.
РБК 00:33
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе

В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
ТАСС вчера в 02:59
Общество

Жириновский высказался за рождение генномодифицированных детей

«Необходимо выпустить из тюрьмы китайского ученого Цзянькуя, который первым провел процедуру по изменению генов у эмбриона человека, благодаря чему от родителей с ВИЧ родились три здоровых ребенка», — передает слова Жириновского РИА «Новости».
URA.Ru вчера в 20:37
Общество

«Его используют разведчики»: гомеопат назвал средство от похмелья

Людям, злоупотребляющим алкоголем, может помочь вещество под названием тиосульфат натрия, которое, в частности, используют разведчики.
РИА Новости вчера в 19:44
Шоу-бизнес

Галина Волчек оставила наследство в 50 млн рублей

Общий размер наследства умершей несколько дней назад Галины Волчек, художественного руководителя театра "Современник", составил примерно 50 миллионов рублей.
Pravda.Ru 30.12.19 в 00:21
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Известия вчера в 14:48
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«Союз спасения» стал самым обсуждаемым фильмом года

Мощное продвижение "Союз спасения" вышел в широкий прокат 26 декабря, ровно через 194 года после описываемых событий — восстания декабристов на Сенатской площади.
РИА Новости вчера в 13:18
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Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
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Экономика

В России повышаются акцизы на сигареты

Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1966 рублей за 1000 штук с 1890 рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Интерфакс вчера в 22:42
Экономика

В России посчитали число бедных

Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Lenta.ru 30.12.19 в 08:54
Экономика

Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января

Налог с продажи недвижимости С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.
РИА Новости 00:00
Общество

В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
RT на русском вчера в 23:37
Происшествия

Жители Камчатки почувствовали трехбалльное землетрясение

Подземный толчок произошел на глубине 40 километров, его эпицентр находился в 130 километрах восточнее столицы региона.
Российская газета 00:17
Общество

В России изменились правила регистрации новых автомобилей

Lenta.ru вчера в 17:02
Общество

Назван возможный автор сообщений о минировании

Организатором массовой отправки ложных сообщений о минировании по всей России в декабре 2019 года был житель Киева по имени Сергей.
Телеканал 360° вчера в 16:37
Здоровье

Владимир Сипягин проверит скандальную больницу в Струнино

30 декабря Сипягин проинспектирует, как выполнено поручение Владимира Путина о проведении ремонтных работ и оснащении современным медицинским оборудованием районной больницы и детской поликлиники в Струнино, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Владимирские новости 29.12.19 в 16:06
Гаджеты

Samsung создал первый в мире телевизор без рамок

Российская газета 30.12.19 в 15:18
Происшествия

Экс-прокурору Владикавказа предъявили обвинение в заказном убийстве

На Кавказе предъявили обвинение бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой.
Life.ru вчера в 09:54
Наука

Объяснена опасность неправильного сна

Lenta.ru вчера в 19:53
Общество

В России изменили правила содержания животных

В России вступили в силу новые правила содержания домашних животных, которые содержатся в принятом в 2018 году законе об ответственном обращении с ними.
Lenta.ru 00:38
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Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
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