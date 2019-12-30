Энергетика
РЕН ТВБолгария начинает получать российский газ из «Турецкого потока»
С 1 января 2020 года Болгария начинает получать российский газ не через Румынию, а из "Турецкого потока". Это, как сообщила болгарская газовая компания "Булгаргаз", сэкономит стране порядка 41 миллиона евро.
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Газ из газопровода «Турецкий поток» готовы принимать в Болгарии с 1 января - Минэнерго
Независимая газета30.12.19 в 06:15
Болгария заявила о готовности получать российский газ из «Турецкого потока»
Аргументы и Факты30.12.19 в 07:55
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