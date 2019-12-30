Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВБолгария начинает получать российский газ из «Турецкого потока»

С 1 января 2020 года Болгария начинает получать российский газ не через Румынию, а из "Турецкого потока". Это, как сообщила болгарская газовая компания "Булгаргаз", сэкономит стране порядка 41 миллиона евро.
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В Болгарию пришел первый газ через «Турецкий поток»

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Газ из газопровода «Турецкий поток» готовы принимать в Болгарии с 1 января - Минэнерго

Независимая газета30.12.19 в 06:15

Главные анонсы 31 декабря

Коммерсантъ30.12.19 в 16:01

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Болгария заявила о готовности получать российский газ из «Турецкого потока»

Аргументы и Факты30.12.19 в 07:55

Болгария готова принимать газ из «Турецкого потока» с 1 января

REGNUM30.12.19 в 06:34

Болгария начинает получать газ из «Турецкого потока»: он стал дешевле

Евразия Dailyвчера в 10:35
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Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе

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В России стало больше самозанятых — специальный налоговый режим с 1 января распространен еще на 19 регионов.
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Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.
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Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1966 рублей за 1000 штук с 1890 рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
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В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»

В новогодней серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» главные герои устраивают корпоратив в легендарной деревне.
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Фильм «Холоп» возглавил российский прокат

В широкий кинопрокат вышел новый фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп».
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Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата

Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата, с которой "столкнутся наши дети и внуки", и других стоящих перед немцами новых вызовах, текст ее речи находится в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 30.12.19 в 19:13
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Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

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Рейтинги поддержка Путина значительно снизились в последние годы, тем не менее, они остаются высокими: как показывают опросы, 61% россиян оценивают его деятельность позитивно.
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Армия и оружие

Су-57 получит новые виды оружия

В "Объединённой авиастроительной корпорации" подтвердили, что наряду с подготовкой Су-57 к серийному производству идёт работа по созданию для новейшего российского боевого самолёта подходящего под его возможности современного оружия.
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и призвал страну к объединению.
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Устюгов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов вышел в лидеры "Тур де Ски" после победы в гонке с раздельным стартом, которая прошла в итальянском Тоблахе.
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Увеличатся и минимальные цены на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка.
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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко под конец дня 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года.
Коммерсантъ 00:18
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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Камчатке

На востоке Камчатки были зафиксированы подземные толчки магнитудой около 5,5, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН.
Газета.Ru вчера в 00:57
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Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

Неизвестные уничтожили фигуру мыши, размещенную на главной площади Владивостока. Стоимость объекта — 677 тыс.рублей.
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