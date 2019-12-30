С 1 января 2020 года Болгария начинает получать российский газ не через Румынию, а из "Турецкого потока". Это, как сообщила болгарская газовая компания "Булгаргаз", сэкономит стране порядка 41 миллиона евро.

Политика Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».

Общество В России стало больше самозанятых В России стало больше самозанятых — специальный налоговый режим с 1 января распространен еще на 19 регионов.

Политика Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.

Экономика В России повышаются акцизы на сигареты Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1966 рублей за 1000 штук с 1890 рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.

Общество Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата, с которой "столкнутся наши дети и внуки", и других стоящих перед немцами новых вызовах, текст ее речи находится в распоряжении РИА Новости.

Армия и оружие Су-57 получит новые виды оружия В "Объединённой авиастроительной корпорации" подтвердили, что наряду с подготовкой Су-57 к серийному производству идёт работа по созданию для новейшего российского боевого самолёта подходящего под его возможности современного оружия.

Хоккей Панарин набрал 4 очка, но «Рейнджерс» все равно проиграли К 57-й минуте "Рейнджерс" сократили отставание от соперника до минимума (5:6), а 28-летний россиянин поучаствовал в четырех голах своей команды из пяти: он записал на свой счет три голевые передачи и один гол.

Энергетика Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко под конец дня 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года.