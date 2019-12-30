Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъБолгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января

Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова. По ее словам, это может привести к снижению цены для потребителей на 5%. Она утверждает, что инфраструктура для этого полностью готова.
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Болгария начинает получать газ из «Турецкого потока»: он стал дешевле

Евразия Daily10:35

В Болгарии заявили о готовности получать газ из «Турецкого потока»

Российская газета04:47

Болгария готова принимать газ из «Турецкого потока» с 1 января

REGNUMвчера в 06:34

Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с 1 января

ТАССвчера в 09:31

Болгария заявила о готовности получать российский газ из «Турецкого потока»

Аргументы и Фактывчера в 07:55

Главные анонсы 31 декабря

Коммерсантъвчера в 16:01

Газ из газопровода «Турецкий поток» готовы принимать в Болгарии с 1 января - Минэнерго

Независимая газетавчера в 06:15
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Происшествия

В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы

Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Вести.Ru 10:42
Политика

Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Газета.Ru 08:12
Кино

Мюзикл со страшными кошками может стать главным провалом 2019 года

Кино-Панк 28 декабря в 11:48
Политика

В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.
Газета.Ru вчера в 10:57
Авто

Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили

В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.
Автоновости дня вчера в 04:12
Политика

На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
РИА Новости 10:55
Хоккей

Россия разгромила Германию на молодежном чемпионате мира по хоккею

Сборная России разгромила команду Германии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Коммерсантъ 11:31
Политика

Путин не стал поздравлять с Новым годом глав Украины и Грузии

Президентов Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили не оказалось в списке поздравлений, опубликованном на сайте Кремля.
Русская Планета вчера в 07:28
Происшествия

Вандал повредил картину Пикассо в лондонской галерее

Вести.Ru 10:28
Политика

Демонстранты попытались взять штурмом посольство США в Багдаде

Интерфакс 04:18
Экономика

Биткоин вырос на девять миллионов процентов за 10 лет

Курс биткоина к доллару вырос на девять миллионов процентов за 10 лет, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 09:48
Кино

Netflix назвал самые популярные фильмы года

Второе место по популярности занял фильм "Очень странные дела".
Москва 24 10:58
Биатлон

СБР утвердил состав сборной на этапы Кубка мира и Кубка IBU

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило окончательный список спортсменов, которые отправятся на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
News.ru 07:21
Кино

«Россия 1» покажет «Одесский пароход» в первый день нового года

iReactor 03:39
Происшествия

В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
РБК 11:07
Шоу-бизнес

Максим Виторган рассказал как встретил прошлый год и почему

Российский актёр Максим Виторган, который в уходящем году развелся с телеведущей Ксенией Собчак, рассказал, что проспал встречу 2019 года.
SM News 04:15
Шоу-бизнес

Продюсер Разин обвинил Лещенко в предательстве

Продюсер музыкальной группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил певца Льва Лещенко в предательстве.
Вечерняя Москва 03:30
Политика

Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам

Газета.Ru 09:46
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Космос

Напечатанный на 3Д принтере ракетный двигатель испытали в Красноярске

Политическая Экспертиза 29 декабря в 10:35
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Общество

Медведев подписал требования по использованию животных в цирках

Премьер-министр Дмитрий Медведев ввел новые правила использования животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.
РИА Новости 10:13
Армия и оружие

Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным

Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
ФАН вчера в 13:57
Футбол

«Челси» изучает вариант с трансфером Дембеле из «Лиона». Лэмпард считает, что он схож с Дрогба

По информации, полученной от источников Sky Sports, главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард видит сходство между Дембеле и бывшим форвардом команды Дидье Дрогба.
Sports.ru 11:00
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском 10:52
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»

Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Аргументы недели 08:21
Общество

Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию цитрусовых культур из Китая с 6 января 2020 года в связи с продолжающимися случаями выявления в этой продукции опасных карантинных объектов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Rambler News Service вчера в 10:00
Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 09:52
Общество

В Петергофе отказались торжественно расписать Деда Мороза и Снегурочку

В одном из ЗАГСов Петергофа отказались торжественно зарегистрировать брак молодоженов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, сообщает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru 09:42
Игры

Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
REGNUM вчера в 10:02
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