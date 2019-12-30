Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова. По ее словам, это может привести к снижению цены для потребителей на 5%. Она утверждает, что инфраструктура для этого полностью готова.

Болгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января

Происшествия В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.

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