Энергетика
КоммерсантъБолгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января
Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова. По ее словам, это может привести к снижению цены для потребителей на 5%. Она утверждает, что инфраструктура для этого полностью готова.
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Болгария заявила о готовности получать российский газ из «Турецкого потока»
Аргументы и Фактывчера в 07:55
Газ из газопровода «Турецкий поток» готовы принимать в Болгарии с 1 января - Минэнерго
Независимая газетавчера в 06:15
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Напечатанный на 3Д принтере ракетный двигатель испытали в Красноярске
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Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Общество
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