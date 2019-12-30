Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъБолгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января

Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова. По ее словам, это может привести к снижению цены для потребителей на 5%. Она утверждает, что инфраструктура для этого полностью готова.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

В Болгарии заявили о готовности получать газ из «Турецкого потока»

Российская газета04:47

Главные анонсы 31 декабря

Коммерсантъвчера в 16:01

Газ из газопровода «Турецкий поток» готовы принимать в Болгарии с 1 января - Минэнерго

Независимая газетавчера в 06:15

Болгария заявила о готовности получать российский газ из «Турецкого потока»

Аргументы и Фактывчера в 07:55

В 2019 году Турции и Балканам хватило бы трети «Турецкого потока»

Евразия Dailyвчера в 06:50

Болгария готова принимать газ из «Турецкого потока» с 1 января

REGNUMвчера в 06:34

Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с 1 января

ТАССвчера в 09:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:37, Ашберн
Политика

Зеленский подсчитал выгоду Украины от нового контракта на транзит газа

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит более семи миллиардов долларов благодаря новому контракту на транзит российского газа в Европу.
Ридус вчера в 23:17
Общество

Путин поздравил россиян с Новым годом

Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.
РИА Новости 07:05
Культура

«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»

Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
RuNews24.ru 07:06
Политика

Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Вести.Ru 08:16
Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Lenta.ru 04:34
Политика

Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Газета.Ru 05:41
Армия и оружие

«Вертолеты России» передали Минобороны второй Ми-38Т

Российские военные получили второй вертолет Ми-38Т.
ТАСС 04:13
Общество

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей "Москва".
Газета.Ru 02:40
Политика

Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА.
RT на русском 08:24
Происшествия

Облившему трех девушек кислотой ставропольцу вынесли приговор

Газета.Ru 03:37
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой

Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
RuNews24.ru вчера в 09:57
Игры

Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
REGNUM вчера в 10:02
Авто

Что изменится в России c 1 января 2020 года

Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.
РИА Новости вчера в 05:20
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Энергетика

Киев рассчитывает на транзит 75 млрд кубометров российского газа в год

Киев рассчитывает, что в 2020 году транзит российского газа через территорию Украины достигнет 75 млрд кубометров.
ФАН 08:34
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Политика

Allseas отказалась возобновлять укладку «Северного потока-2»

Швейцарская компания Allseas не намерена возобновлять укладку труб газопровода "Северный поток-2" после разъяснений США, что компании смогут избежать санкций, если свернут работы до 20 января.
Московский Комсомолец вчера в 05:49
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

RT на русском 08:12
Происшествия

В Магнитогорске вспоминают жертв трагедии во время взрыва дома

Ровно год назад рано утром 31 декабря в доме №164 по проспекте Карла Маркса рухнул подъезд.
Курс дела 00:12
Гаджеты

Китайцы создали систему на 32-ядерном AMD EPYC и GeForce RTX 2070 с пассивным охлаждением

3DNews 01:23
Футбол

Глушаков: пошел этот 2019 год в баню

Хавбек, подводя итоги 2019 года, сравнил его с кардиограммой сердца.
Газета.Ru 07:40
Общество

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:05
Общество

Россельхознадзор временно запретил ввоз цитрусовых из Китая

Россельхознадзор сообщил о временной приостановке импорта цитрусовых культур из Китая.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
РИА Новости 05:51
Армия и оружие

Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео

Российская газета 08:02
Хоккей

Тренер Чехии: даже не говорите, что будет, если Россия выиграет в овертайме

Даже не говорите, что если Россия выиграет в овертайме, то нам нужно будет набирать очки.
Чемпионат 05:33
Армия и оружие

ЛНА ликвидировала террористов-смертников

ФАН 06:22
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
РИА Новости вчера в 04:50
Авто

В Сети показали изображения лифтбека Renault Logan

3D-изображения демонстрируют автомобиль с гармоничными пропорциями, визуально разгруженной кормой и увеличенным свесом.
32CARS.ru 08:26
Космос

Ученые назвали возможные сценарии Конца света

По мнению исследователей, в первую очередь, человечество погибнет из-за Большого сжатия.
МедиаПоток 28 декабря в 06:23
Как работают Яндекс.Новости?
Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
Главное