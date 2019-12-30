Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова. По ее словам, это может привести к снижению цены для потребителей на 5%. Она утверждает, что инфраструктура для этого полностью готова.

Болгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января

Политика Медведев заявил об урегулировании с Украиной всех вопросов по газу Все вопросы по газу с Украиной урегулированы, взаимные претензии прекращены, транзит российского газа продолжится на условиях, устраивающих все стороны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отметив, что даже по самым сложным вопросам можно договариваться.

Общество Космонавт Падалка назвал причины застоя космической отрасли в России Со слов Героя России космонавта Геннадия Падалки, стагнация в космической отрасли России началась в начале 2000-х годов из-за технологического отставания и нехватки квалифицированных специалистов, передает РИА Новости.

Энергетика С 1 января в Беларуси дорожает электричество После 1 июля в Беларуси действует дифференцированная тарификация по трем временным периодам. По этому тарифу цены тоже вырастут.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области Восемь человек, по уточненным данным полиции, пострадали в понедельник вечером в результате опрокидывания автобуса, следовавшего по маршруту Москва - Новомосковск в Тульской области, ранее поступала информация о семи пострадавших.

Общество Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".