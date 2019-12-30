Энергетика
КоммерсантъБолгария начнет получать газ из «Турецкого потока» с 1 января
Болгария готова получать газ из «Турецкого потока» с начала 2020 года, сообщила министр энергетики Теменужка Петкова. По ее словам, это может привести к снижению цены для потребителей на 5%. Она утверждает, что инфраструктура для этого полностью готова.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Газ из газопровода «Турецкий поток» готовы принимать в Болгарии с 1 января - Минэнерго
Независимая газетавчера в 06:15
Болгария заявила о готовности получать российский газ из «Турецкого потока»
Аргументы и Фактывчера в 07:55
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:04, Ашберн
Авто
Kia Seltos прошел краш-тест ANCAP
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Политика
Bloomberg перечислил все достижения Путина за 20 лет
За 20 лет пребывания Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть влияния и мощи, утраченных после распада Советского Союза.
Политика
США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова
На снимке президент США Дональд Трамп сидит за столом в Овальном кабинете, а Лавров стоит рядом с ним.
Политика
Медведев признал газовый контракт с Украиной «компромиссом»
Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является "компромиссом, который необходимо было найти", заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.
Происшествия
В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку летевший в Москву самолёт
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку летевший в Москву самолёт, сообщает Интерфакс.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Политика
Байден объяснил свое нежелание давать показания по импичменту Трампа
Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что не хочет давать показания в рамках импичмента действующего главы государства Дональда Трампа потому, что у Республиканской партии нет на это законных оснований, передает РИА Новости.
Общество
Полиция прервала отдых бизнесмена и призвала выплатить зарплаты
Полиция Петербурга не пустила генерального директора торгового дома "Интерторг" Мушвига Абдуллаева на отдых в Дубай из-за невыплаты зарплат сотрудникам двух сетей магазинов.
Общество
В Уругвае введен режим ЧС из-за роста насилия в отношении женщин
Чрезвычайную ситуацию объявил президент Уругвая из-за убийств женщин и насилия в отношении слабого пола.
Политика
Эрдоган спешит к отправке военных в Ливию
Несколько дней назад Эрдоган заявил, что парламент проголосует за отправку турецких военных в Ливию 8 или 9 января.
Происшествия
Подозреваемый в подготовке терактов в Санкт-Петербурге арестован
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местного жителя, которого подозревают в подготовке терактов.
Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Общество
В Ярославле отстранили от службы священника, поддержавшего фигурантов «московского дела»
Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон запретил в священнослужении иерея Александра Парфенова, в сентябре подписавшего письмо в поддержку фигурантов московского дела .
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Происшествия
Смертельное ДТП в Сыктывкаре: погибли двое
В ДТП погибли двое: мужчина, управлявший «Рено» и его пассажир, который ехал сзади.
Политика
Путин присвоил звания народных артистов трём деятелям культуры
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисам Анне Михалковой и Виктории Исаковой.
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Общество
Запоминающиеся поздравления с Новый годом-2020 в смс, стихах и прозе
К празднику altapress.ru подготовил подборку поздравлений с Новым годом-2020 в прозе, стихах и для смс.
Общество
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей "Москва".
Происшествия
Пассажиры норильского автобуса попали в снежную ловушку
Первоначально появилась информация, что автобус заглох на дороге во время шторма, а пассажиры попали в снежную ловушку.
Хоккей
Сборная России поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ
Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Здоровье
Нарколог призвал не смешивать алкогольные напитки за новогодним столом
По словам медика, организму проще справиться с алкогольной нагрузкой, если человек на протяжении всего праздника не смешивает алкоголь.
Гаджеты
Док Animaionic превращает Apple Mac Mini в рабочую станцию для профессионалов
По данным создателей Animaionic, компьютер Mac Mini, установленный в док станцию с парой графических карт AMD Radeon Vega 56, демонстрирует значительно более высокую производительность в ряде популярных тестов и приложений.
Происшествия
Эпидемия атипичной пневмонии произошла в Китае
Ранее в Китае несколько раз фиксировались вспышки атипичной пневмонии.
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук хочет родить бойфренду сына и дочь
Светлана Бондарчук на собственном примере показывает - после развода жизнь может заиграть новыми красками.
Общество
Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев вывел на лед годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк
После завершения представления фигуристка объявила, что в зале находится годовалая дочь Анастасии Заворотнюк и попросила Петра Чернышева выйти вместе с ней на лед.
Кино