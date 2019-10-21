Политика

РИА НовостиРИА НовостиБолгария надеется построить газопровод «Балканский поток» до 2021 года

Болгария надеется, что строительство газопровода "Балканский поток" завершится в срок - до конца 2020 года, заявила журналистам вице-премьер, министр иностранных дел республики Екатерина Захариева по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Лавров: строительство второй ветки «Турецкого потока» завершится в 2020 году

ТАСС09:25

Болгария строит участок для прокачки газа по 2-ой ветке «Турецкого потока»

Московский Комсомолец09:55

Лавров рассказал о сроках завершения второй ветки «Турецкого потока»

Известия09:40

Лавров сообщил о начале строительства инфраструктуры для «Турецкого потока» в Болгарии

Интерфакс09:35

Вторая ветка «Турецкого потока» будет достроена к 2020 году

Российская газета10:08

Болгария надеется построить газопровод «Балканский поток» до 2021 года

РИА Новости10:06

Болгария начала строить участок для прокачки газа по «Турецкому потоку»

RT на русском09:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 17:48, Ашберн
Армия и оружие

Путин рассказал о создании «абсолютно эксклюзивного» оружия будущего: у других стран такого нет, и никакие системы ПВО ему не помеха (Sohu, Китай) (Sohu)

ИноСМИ вчера в 21:56
Экономика

Фонд защиты прав дольщиков достроит два долгостроя в Орле

Вечерний Орел 15:22
Происшествия

В Орске семь человек отравились во время ремонтных работ на НПЗ

На Орском нефтеперерабатывающем заводе во время ремонтных работ отравились семь человек.
Газета.Ru 17:15
Экономика

Медведев заверил, что в России с экономикой все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что с российской экономикой все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:38
Происшествия

Директор «Алисы» рассказал о массовой драке на концерте в Череповце

РИА Новости 11:30
Фигурное катание

15-летняя Щербакова установила рекорд женского фигурного катания

Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости 15:50
Политика

Россия спишет долг очередной африканской стране

Остаток долга Эфиопии перед Россией в размере 163,6 миллиона долларов вскоре спишут по схеме «долг в обмен на развитие».
Lenta.ru 16:06
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
RT на русском 16:30
Происшествия

Крупный пожар на складе на востоке Москвы локализован

Пожарные локализовали возгорание на складе на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Интерфакс 17:20
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 13:55
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Политика

Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН

Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
RT на русском 16:09
Политика

Путин включил Кирилла Вышинского в состав СПЧ

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества журналиста, исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:02
Культура

Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву

РИА Новости 08:45
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Кино

Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Корона»

Piter.tv 14:51
Общество

Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
Газета.Ru 07:19
Общество

Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони

Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.
Культуромания 07:40
Политика

Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора

Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 04:48
Общество

Ассанж прибыл на очередное заседание суда в Лондоне

Gazeta.SPb 11:30
Футбол

Названа третья пятерка претендентов на «Золотой мяч»

Французское издание France Football опубликовало третью пятерку претендентов на "Золотой мяч", передает Sport24.
Газета.Ru 17:21
Политика

Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо

Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Интерфакс 13:05
Хоккей

Автомобилист — Ак Барс 1:6 (3-й период)

RT на русском 16:17
Происшествия

СК предъявил обвинение жителю Саратова в убийстве девятилетней девочки

ТАСС 07:01
Происшествия

В Петербурге массово отравились сотрудники «Леруа Мерлен»

21 октября, стало известно, что в Петербурге массово отравились сотрудники "Леруа Мерлен".
Piter.tv 13:26
Политика

Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения

Восстановление авиасообщения между курортами Шарм-эш-Шейха, Хургады и российскими аэропортами во время саммита Россия–Африка обсудят президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.
Известия вчера в 21:42
Армия и оружие

Подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне — депутат Сирии

Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии.
REGNUM 05:37
Армия и оружие

Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР

RT на русском 17:31
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 08:19
Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 17:42
Как работают Яндекс.Новости?
Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
Главное