Будьте в Плюсе

Болгария намерена заключить новый контракт с «Газпромом» по поставкам газа

Компания «Булгаргаз» готовится к переговорам с российской компанией «Газпром экспорт» по новому долгосрочному соглашению о поставках газа в Болгарию.
News.ru
Болгария рассматривает возможность заключения контракта с "Газпромом".
Деловое.ТВ
Нынешний долгосрочный договор «Булгаргаза» с российской компанией заканчивается 31 декабря 2022 года.
Взгляд.ру
Согласно договорённостям между Россией и Венгрией, «Газпром» с 1 октября начал поставки газа в страну по «Турецкому потоку» через газотранспортную систему Болгарии и Сербии.
News.ru

Подробнее о событии

Болгария намерена заключить новый контракт с «Газпромом» по поставкам газа
Деловое.ТВ06:03
Болгария озвучила планы заключить с Россией новый газовый контракт
Московский Комсомолец05:36
Болгария хочет заключить с «Газпромом» новый контракт по поставкам газа
Banki Loans02:56
Болгария хочет заключить с российским «Газпромом» контракт на поставку газа
ГЛАС.RU03:53
Стремлению Болгарии заключить новый контракт с Газпромом дали объяснение
Взгляд.ру04:15
Болгария намерена подписать с «Газпромом» новый контракт по поставкам газа
FBM.ru05:25
Болгария захотела заключить с «Газпромом» новый контракт по газу
News.ru01:59

Интересное

Бастрыкин поручил наградить избитого молодого человека, заступившегося за девушку в метро

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить избитого тремя злоумышленниками в московском метро Романа Киселева, заступившегося за девушку, сообщается на сайте ведомства.
ТАСС07:00

«Зенит» отреагировал на решение КДК РФС не отменять красную карточку Азмуна

Пресс-служба петербургского «Зенита» отреагировала на решение КДК РФС не отменять красную карточку нападающего сине-бело-голубых Сердара Азмуна, которую он получил в матче десятого тура чемпионата России против «Сочи» (1:2).
Советский спорт11:50