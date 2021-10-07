Деловое.ТВБолгария намерена заключить новый контракт с «Газпромом» по поставкам газаКомпания «Булгаргаз» готовится к переговорам с российской компанией «Газпром экспорт» по новому долгосрочному соглашению о поставках газа в Болгарию.News.ruБолгария рассматривает возможность заключения контракта с "Газпромом".Деловое.ТВНынешний долгосрочный договор «Булгаргаза» с российской компанией заканчивается 31 декабря 2022 года.Взгляд.руСогласно договорённостям между Россией и Венгрией, «Газпром» с 1 октября начал поставки газа в страну по «Турецкому потоку» через газотранспортную систему Болгарии и Сербии.News.ruЧитать далееСвернутьФАНФАНFBM.ruГЛАС.RUПолитическая ЭкспертизаГазета.RuИнфоСМИПодробнее о событииБолгария намерена заключить новый контракт с «Газпромом» по поставкам газаДеловое.ТВ06:03Болгария озвучила планы заключить с Россией новый газовый контрактМосковский Комсомолец05:36Болгария хочет заключить с «Газпромом» новый контракт по поставкам газаBanki Loans02:56Болгария хочет заключить с российским «Газпромом» контракт на поставку газаГЛАС.RU03:53Стремлению Болгарии заключить новый контракт с Газпромом дали объяснениеВзгляд.ру04:15Болгария намерена подписать с «Газпромом» новый контракт по поставкам газаFBM.ru05:25Болгария захотела заключить с «Газпромом» новый контракт по газуNews.ru01:59Показать ещёОценить102Поделиться