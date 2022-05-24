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Болгария обсудит с Еврокомиссией оплату за российский газ в рублях

Власти Болгарии намерены в ближайшие дни провести с Еврокомиссией переговоры относительно требований России платить за газ в рублях, заявил министр энергетики страны Александр Николов.
Коммерсантъ
В соответствии с указом президента России Владимира Путина, с 1 апреля иностранные покупатели российского газа должны были открыть в Газпромбанке валютный и рублевый счета.
Коммерсантъ
Россия ранее остановила поставки голубого топлива в Варшаву и Софию из-за отказа последних соблюдать правило о переводе расчетов в рубли для недружественных стран.
ФАН
Реальные поставки газа должны начаться с июня.
Российский Вестник

Подробнее о событии

BTV: Болгария поднимет в ЕК вопрос оплаты российского газа в рублях
RT на русском00:05
BTV: Болгария обсудит с Еврокомиссией покупку российского газа за рубли
Российская газета00:02
Болгария будет покупать газ у США
Российский Вестниквчера в 07:30
Болгария ждет инструкций от Еврокомиссии по оплате российского газа в рублях
РБК23:13
BTV: Болгария может начать оплачивать российский газ в рублях
ФАНвчера в 13:35
Может ли Болгария платить за российский газ в рублях
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Болгария обсудит с Еврокомиссией оплату за российский газ в рублях
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