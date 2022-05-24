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Болгария обсудит с Еврокомиссией оплату за российский газ в рублях

Власти Болгарии намерены в ближайшие дни провести с Еврокомиссией переговоры относительно требований России платить за газ в рублях, заявил министр энергетики страны Александр Николов.
Коммерсантъ
Согласно указу президента России Владимира Путина иностранные покупатели российского газа должны открыть в Газпромбанке валютный и рублевый счета.
РБК
В конце апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты.
РИА Новости
23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли.
Известия

Подробнее о событии

BTV: Болгария обсудит с Еврокомиссией покупку российского газа за рубли
Российская газета00:02
BTV: Болгария поднимет на уровне Еврокомиссии вопрос об оплате российского газа в рублях
РИА Новости01:46
Болгария обсудит с Еврокомиссией вопрос оплаты российского газа в рублях
Газета.Ru01:43
BTV: Болгария поднимет в ЕК вопрос оплаты российского газа в рублях
RT на русском00:05
Болгария намерена обсудить вопрос оплаты российского газа с Еврокомиссией
ТАСС02:23
Болгария обсудит с Еврокомиссией оплату за российский газ в рублях
Коммерсантъ23:32
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РБК23:13

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