Законопроект о реформе накопительной пенсии, который разработали Минфин и ЦБ, должен поступить на рассмотрение в Госдуму в этом году, возможно, до конца весенней сессии, сообщила газета «Известия» со ссылкой на главу комитета Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Россия не гонится за сроками проведения специальной военной операции, потому что важно полностью искоренить украинский нацизм, чтобы он спустя несколько лет не поднял голову в еще более уродливой форме, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Четверо сотрудников отряда пиротехнических работ МЧС ДНР пострадали при обследовании открытой территории завода "Азовсталь" на наличие взрывоопасных предметов, сообщается во вторник на сайте ведомства.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный Комитет Красного Креста (МККК) прекратили поставки в Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР) жизненно важных лекарств, пишет РИА Новости.