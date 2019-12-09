Политика

Lenta.ruLenta.ruБолгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Малинов считает, что к 15 декабря Болгария будет полностью готова к началу поставок, а Турция подготовится к 20-му числу. Также глава компании указал, что участок газопровода «Балканский поток» до границы с Сербией будет завершен к 31 мая 2020 года.
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с чего всё началось
Газотранспортная система Болгарии сможет принять газ из трубопровода «Турецкий поток» в начале 2020 года, заявил в интервью
 газете «24 часа» исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов.
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