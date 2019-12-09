Политика
Lenta.ruБолгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»
Малинов считает, что к 15 декабря Болгария будет полностью готова к началу поставок, а Турция подготовится к 20-му числу. Также глава компании указал, что участок газопровода «Балканский поток» до границы с Сербией будет завершен к 31 мая 2020 года.
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В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
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Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
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Российские СМИ узнали, что Россия не собирается пересматривать Минские соглашения и занимает достаточно жесткую позицию перед встречей в «нормандском формате» в Париже.
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В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
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Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
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Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Общество
Тарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти
В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения.
Происшествия
Чайка сообщил о более 160 уголовных делах по космодрому Восточный
С начала строительства космодрома Восточный в Амурской области было возбуждено 163 уголовных дела.
Политика
В Париже забросали яйцами митингующих украинцев
Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Политика
Бывший госсекретарь РСФСР не смог вспомнить, что Крым просился в РФ
Бурбулис прокомментировал слова Сергея Филатова, руководившего администрацией президента РФ Бориса Ельцина, о просьбе представителей Крыма и Донбасса оставить их в составе России в 1991 году.
Общество
Запашный предложил Уткину поговорить «по-мужски»
Журналист и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал о претензиях со стороны директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного.
Авто
Новые пикапы Great Wall Pao вызвали настоящий ажиотаж
Дилеры Great Wall в Китае только за первые 30 дней оформили свыше 16 000 заказов на пикап Great Wall Pao.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Происшествия
Якутскому журналисту отменили приговор за злоупотребление свободой СМИ
Кассационный суд во Владивостоке отменил приговор якутского городского суда журналисту еженедельника "Якутск вечерний" Михаилу Романову, признанному виновным в злоупотреблении свободой информации, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора газеты Виталий Обедин.
Происшествия
Бывший антикоррупционер Алтая получил четыре года колонии за взятки
Бывший начальник антикоррупционного управления ГУМВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий получил четыре года колонии за взятки на почти 13 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Людмила Рязанцева.
Политика
Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США
В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек
Пять человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии.
Экономика
Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино
"По данным французской таможенной статистики, за девять месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", — сказал собеседник агентства.
Биатлон
Фуркад считает, что решение WADA по России должно быть суровым
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад считает, что несмотря на возможные санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), нужно обеспечить, чтобы Россия осталась сильной страной в зимних видах спорта.
Политика
Москва и Минск решили спор об ограничении поставок продукции в Россию
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Семашко заявил, что на прошедших переговорах в Сочи белорусская и российская стороны полностью согласовали проекты двух интеграционных дорожных карт — по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб.
Футбол
Марселино вылетел в Лондон на переговоры с «Арсеналом»
Претендент на пост главного тренера «Арсенала» Марселино Гарсия Тораль вылетел в Лондон на переговоры с «канонирами», утверждает Super Deporte.
Авто
Бюджетный кросс-универсал Volkswagen C-Trek вышел на рынок
Наука
Алкоголь спас наших предков от вымирания
Экономика
Отели Турции продолжат дорожать в ближайшие несколько лет
Турпоток в Турцию резко упал в 2015-2016 годах из-за серии терактов и ухудшения отношений с РФ, из-за которого чартеры в страну были временно запрещены.
Происшествия
В Липецке на Ковалева нашли два трупа после пожара в ангаре
В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка ангара на площади 100 кв.м. В ходе тушения пожара обнаружено 2 мужских тела, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
Армия и оружие