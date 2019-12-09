Политика
Lenta.ruБолгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»
На прошлой неделе президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в том, что она намеренно затягивает реализацию «Турецкого потока». Он подчеркнул, что если республика не хочет зарабатывать на транзите газа, то Москва найдет другие возможности.
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Политика
Столтенберг отказался называть Россию врагом НАТО
В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей.
Происшествия
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе выросло до 12
Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до 12, спасатели во время разбора завалов обнаружили еще два тела, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Политика
Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма
Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.
Экономика
В России назвали причины неплатежей по кредитам
Как следует из опроса, который проводился во второй половине октября, 30,2% респондентов назвали самой частой причиной неплатежей слабое планирование семейного бюджета, а еще 19,9% опрошенных заявили, что укладываться в график выплат мешают непредвиденные события, требующие срочных материальных вливаний, сообщает РИА «Новости».
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Армия и оружие
Турция поменяет запросчик C-400
Происшествия
Крымский дебошир с друзьями отправил двух полицейских в больницу
В Крыму госпитализировали двух сотрудников МВД после нападения на них группы нетрезвых граждан.
Наука
Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь
Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился в пятый раз
По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Футбол
Тедеско прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Ростова»
Политика
В России предложили приравнять хищение бюджета к госизмене
Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов предлагает приравнивать хищение бюджетных средств к государственной измене и сажать за это на срок до 25 лет.
Общество
Россиян предупредили о дождях в середине декабря
Жителей Центральной России в начале следующей недели ожидает плюсовая температура и дождь. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".
Армия и оружие
Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол
В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
Общество
В России разработали стандарты на экологически чистые продукты
Эксперты Роскачества вместе с научными и отраслевыми объединениями разработали национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.
Общество
Илон Маск «выгулял» новый пикап Cybertruck в Лос-Анджелесе
Издание TMZ сообщает, что Илон Маск прокатился по улицам Лос-Анджелеса на новом пикапе Cybertruck и произвел фурор.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При
Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Общество
Греция отказалась выдавать США и Франции Александра Винника
Греческий суд отменил решение о выдаче российского гражданина Александра Винника властям США и Франции.
Происшествия
Валерия рассказала о ДТП с участием сына
Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Происшествия
По космодрому Восточный возбудили более 160 уголовных дел — Чайка
С начала строительства космодрома Восточный в Амурской области было возбуждено более 160 уголовных дел, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка.
Армия и оружие
Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Другими поправками предлагается установить, что прожиточный минимум должен оставаться не только от пенсии, но и от зарплаты после взыскания долгов.
Политика
Орешкин рассказал о переговорах Путина и Лукашенко
Общество
Шаман Габышев возобновил поход в Москву для «изгнания Путина»
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.