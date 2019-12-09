На прошлой неделе президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в том, что она намеренно затягивает реализацию «Турецкого потока». Он подчеркнул, что если республика не хочет зарабатывать на транзите газа, то Москва найдет другие возможности.

Политика Столтенберг отказался называть Россию врагом НАТО В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей.

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