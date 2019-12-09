Политика

Lenta.ruLenta.ruБолгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

На прошлой неделе президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в том, что она намеренно затягивает реализацию «Турецкого потока». Он подчеркнул, что если республика не хочет зарабатывать на транзите газа, то Москва найдет другие возможности.
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Названа дата реализации «Турецкого потока» Болгарией

Газета.Ru03:22

Болгария заявила о готовности обеспечить транзит газа из «Турецкого потока»

REGNUM02:30

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Lenta.ru03:13

Стало известно, когда «Болгарский поток» примет газ из «Турецкого потока»

Московский Комсомолец03:22

Болгария готова обеспечить транзит российского газа с 1 января

News.ru00:46

Болгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока» с января

Взгляд.ру00:34

«Болгарский поток» готов принимать газ из «Турецкого потока» с 1 января

ТАСС00:26
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