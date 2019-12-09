с чего всё началось

Болгария заявила о готовности принимать газ из "Турецкого потока". Поставки могут начаться уже с 1 января 2020 года. Ранее российская сторона обвиняла Софию в задержке со строительством.

Происшествия В Подмосковье застрелили выглянувшую в окно женщину На улице открыл огонь из ружья местный спасатель. Женщина выглянула из окна, услышав хлопки, и получила пулевое ранение в грудь.

Политика В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), ограничений по времени нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Происшествия Бывший антикоррупционер Алтая получил четыре года колонии за взятки Бывший начальник антикоррупционного управления ГУМВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий получил четыре года колонии за взятки на почти 13 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Людмила Рязанцева.

Шоу-бизнес Настя Каменских кардинально сменила образ Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.

Технологии Предсказано появление на Земле гигантских зон смерти В результате вырастут гигантские мертвые зоны, где в условиях сильной гипоксии не способны выживать морские организмы.

Технологии В WhatsApp появилась функция напоминаний Новая функция, с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания, появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.

Спорт Тарасова об отстранении России: Руководители спорта позорят Путина Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение об отстранении России от международных соревнований на четыре года.

Общество Украина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии» Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.

Кино Обнародован первый трейлер «Чудо-женщины: 1984» Pictures показала трейлер новой части "Чудо-женщины", где главную роль сыграла израильская актриса Галь Гадот.