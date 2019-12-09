Политика
Газета.RuБолгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»
Болгария заявила о готовности принимать газ из "Турецкого потока". Поставки могут начаться уже с 1 января 2020 года. Ранее российская сторона обвиняла Софию в задержке со строительством.
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Общество
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры".
Происшествия
В Подмосковье застрелили выглянувшую в окно женщину
На улице открыл огонь из ружья местный спасатель. Женщина выглянула из окна, услышав хлопки, и получила пулевое ранение в грудь.
Общество
Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей
Московский городской суд отменил решение Басманного райсуда об аресте активов находящегося под следствием бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Политика
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), ограничений по времени нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Происшествия
Бывший антикоррупционер Алтая получил четыре года колонии за взятки
Бывший начальник антикоррупционного управления ГУМВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий получил четыре года колонии за взятки на почти 13 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Людмила Рязанцева.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Политика
Боевики «АТО» порвали флаги России и ДНР в Париже
В Париже боевики «АТО» из «Руха (движения) ветеранов Украины» порвали флаги России и ДНР, назвав это «акцией протеста против капитуляции перед Россией».
Авто
АвтоВАЗ выкупил Chevrolet Niva у GM
Шоу-бизнес
Настя Каменских кардинально сменила образ
Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.
Общество
В S.T.A.L.K.E.R. 2 появится поддержка модов
Компания GSC Game World добавит в S.T.A.L.K.E.R. 2 поддержку пользовательских модификаций.
Спорт
Вице-президент ВАДА назвала санкции в адрес России слишком мягкими
Вице-президент Всемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд прокомментировала решение исполкома ВАДА в отношении России за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Футбол
Слуцкий нашел видео, которое отображает его работу в «Витессе»
Российский тренер Леонид Слуцкий с юмором оценил свою работу на посту главного тренера голландского «Витесса».
Технологии
Предсказано появление на Земле гигантских зон смерти
В результате вырастут гигантские мертвые зоны, где в условиях сильной гипоксии не способны выживать морские организмы.
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Новая функция, с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания, появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
Политика
Участники «нормандского саммита» обсудят «формулу Штайнмайера»
Представитель МИД ФРГ Мария Адебар сообщила о намерении участников «нормандского саммита» в ходе переговоров обсудить «формулу Штайнмайера».
Спорт
Тарасова об отстранении России: Руководители спорта позорят Путина
Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение об отстранении России от международных соревнований на четыре года.
Общество
Украина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии»
Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.
Футбол
Российский арбитр Карасев получил назначение на матч Лиги чемпионов
Российский арбитр Сергей Карасев назначен на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и пражской «Славией».
Кино
Обнародован первый трейлер «Чудо-женщины: 1984»
Pictures показала трейлер новой части "Чудо-женщины", где главную роль сыграла израильская актриса Галь Гадот.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Политика
МВФ рекомендовал Украине устранить «корыстные интересы в экономике»
Экономический успех Украины зависит от верховенства права и устранения корыстных интересов в экономике.
Армия и оружие
Минобороны намерено увеличить количество кораблей с ракетами «Циркон»
Здоровье
Минздрав обещает повысить доступность медпомощи для пожилых
Минздрав планирует развивать медицинские службы для россиян старшего возраста.
Спорт
Журова предположила, что решение WADA — попытка переманить российских фигуристок
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила мнение, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта связаны с политикой.
Здоровье
Жители Марий Эл могут посещать бассейн без справок
В санитарных нормах указано, что медсправка для посетителей бассейна старше 12 лет необходима только при возникновении в городе эпидемии.