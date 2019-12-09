с чего всё началось

Болгария заявила о готовности принимать газ из "Турецкого потока". Поставки могут начаться уже с 1 января 2020 года. Ранее российская сторона обвиняла Софию в задержке со строительством.

Политика В офисе Зеленского подтвердили двустороннюю встречу с Путиным Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что после встречи лидеров четырех стран в «нормандском формате» пройдет двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

Спорт В РУСАДА отреагировали на четырехлетнее отстранение России Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) ввести санкции в отношении России было ожидаемым.

Единоборства Розенструйк отправил в нокаут Оверима за 4 секунды до конца поединка Бой между голландцем и суринамцем состоялся вчера, 8 декабря, в рамках чемпионата UFC on ESPN 7. Вначале боя спортсмены использовали осторожные атаки, однако уже на 2-й минуте Овериму удалось успешно выполнить подножку и перевести соперника в партер.

Общество Суд в Киеве оставил в силе решение присвоить проспекту имя Бандеры Суд в Киеве принял решение оставить в силе решения Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

Спорт Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.

Экономика Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.

Общество Россиян предупредили о погодных аномалиях На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

Общество Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.

Происшествия СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.