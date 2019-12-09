Политика

Газета.RuГазета.RuБолгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Болгария заявила о готовности принимать газ из "Турецкого потока". Поставки могут начаться уже с 1 января 2020 года. Ранее российская сторона обвиняла Софию в задержке со строительством.
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с чего всё началось
Газотранспортная система Болгарии сможет принять газ из трубопровода «Турецкий поток» в начале 2020 года, заявил в интервью
 газете «24 часа» исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов.
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