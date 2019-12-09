Политика
Газета.RuБолгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»
Болгария заявила о готовности принимать газ из "Турецкого потока". Поставки могут начаться уже с 1 января 2020 года. Ранее российская сторона обвиняла Софию в задержке со строительством.
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Политика
В офисе Зеленского подтвердили двустороннюю встречу с Путиным
Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что после встречи лидеров четырех стран в «нормандском формате» пройдет двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
Спорт
МОК поддержал решение ВАДА в отношении России
Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российских спортсменов.
Спорт
В РУСАДА отреагировали на четырехлетнее отстранение России
Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) ввести санкции в отношении России было ожидаемым.
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Спорт
Юрий Ганус: «Изменения в переданной базе данных были значительными»
Глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что ВАДА получило от российской стороны неаутентичную базу данных.
Происшествия
Обвиняемым в убийстве Ксении Каторгиной на Урале продлили арест
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест трем фигурантам дела об убийстве 27-летней местной жительницы Ксении Каторгиной.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Единоборства
Розенструйк отправил в нокаут Оверима за 4 секунды до конца поединка
Бой между голландцем и суринамцем состоялся вчера, 8 декабря, в рамках чемпионата UFC on ESPN 7. Вначале боя спортсмены использовали осторожные атаки, однако уже на 2-й минуте Овериму удалось успешно выполнить подножку и перевести соперника в партер.
Общество
Суд в Киеве оставил в силе решение присвоить проспекту имя Бандеры
Суд в Киеве принял решение оставить в силе решения Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Спорт
Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA
Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.
Экономика
Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
Кино
В сеть утекли кадры фильма «Годзилла против Конга»
В сеть выложили видеофрагмент из предстоящего фильма «Годзилла против Конга», записанный на презентации, которая прошла в Бразилии.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Общество
Потенциальный доход мошенников от рассылок составил 7 млрд рублей
В среднем «комиссия», требуемая злоумышленниками, составляет 200 руб.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Происшествия
Подследственный вице-губернатор Тамбовской области погиб, упав из окна
Кино
Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети
Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Экономика
Власти Башкирии заплатят застройщику школы в уфимском Инорсе 1,08 млрд
Крупный подряд на строительство школы в уфимском микрорайоне Инорс получит «Фирма СУ-10».
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка о журналистке из расследования Навального
Из Центрального парка в Нью-Йорке исчезла табличка, посвященная российской журналистке Наили Аскер-Заде и ее возлюбленному, госбанкиру из ВТБ Андрею Костину.
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Происшествия
СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров
Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
Общество
Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Происшествия
Под Волгоградом возле своего дома насмерть замёрз годовалый ребёнок
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области.