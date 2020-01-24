Политика
Lenta.ruБолгария объявила о высылке двух российских дипломатов
Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже. Об этом сообщает российское посольство в Софии, передает ТАСС. Их также объявили персонами нон грата.
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Я не располагаю никакой информацией, речь идет о дипломатах, и я рекомендую вам обращаться в МИД.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:06
с чего всё началось
На сайте прокуратуры утверждается, что один из граждан РФ был аккредитован в качестве первого секретаря в консульском отделе российского посольства в Софии и с 2017 года якобы собирал информацию, в частности, о механизмах избирательного процесса в Болгарии.Известия09:50
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Политика
Лукашенко рассказал о возможных закупках нефти у США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ведутся переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка, в числе которых США, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
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Неизвестный расстрелял шесть человек в Германии
Неизвестный расстрелял несколько человек на юго-западе Германии, на территории земли Баден-Вюртемберг.
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Брэд Питт прокомментировал слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Церемония награждения премии Гильдии киноактеров США, на которая многим запомнилась дружеским общением Брэда Питта и Дженнифер Энистон дала повод для обсуждения возможного воссоединения звездной пары.
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Глава МЧС назвал недопустимым поведение главы Чувашии
Глава МЧС Евгений Зиничев отреагировал на поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Происшествия
На заводе «Новотранс» в Кузбассе частично обрушилась кровля цеха
Частичное обрушение кровли произошло в цехе вагоноремонтного завода "Новотранс" в кузбасском Прокопьевске, при обрушении пострадала сотрудница цеха, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.
Политика
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«Салават Юлаев» объявил состав на выезд против «Ак Барса»
Происшествия
Выдавших сертификат годности Bek Air инспекторов отстранили от работы
Двух инспекторов, выдавших сертификат летной годности компании Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты, отстранили от работы в комитете гражданской авиации, заявил генеральный директор АО "Авиационная администрация Казахстана" Питер Гриффитс.
Общество
Источник сообщил о переносе пуска «Союза» с Плесецка
Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с военным спутником связи "Меридиан-М" с космодрома Плесецк отложен на неопределенный срок, ракету снимут со старта для устранения проблемы, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Общество
Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.
Общество
«Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников
С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».
Происшествия
Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани
Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу в ходе предварительного слушания прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока давности по уголовному делу о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в которой погибли 50 человек, сообщил представитель суда.
Происшествия
Обгоревший труп девушки-блогера нашли под Петербургом
В Ленинградской области обнаружили обгоревшее тело 20-летней девушки. Об этом сообщает портал "Невские Новости".
Спорт
Сборная России по хоккею обыграла США в финале юношеской олимпиады
В заключительный день турнира наша мужская хоккейная команда разгромила сверстников из США со счетом 4:0 и завоевала десятое для нашей страны золото.
Фигурное катание
Плющенко: фигурист Алиев заслужил победу на чемпионате Европы
Российский фигурист Дмитрий Алиев долго шел к победе на чемпионате Европы и заслужил золотую медаль турнира.
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В Китае вылечили первого больного коронавирусом
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на экраны
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Общество
На петербургском пляже установили прозрачные раздевалки
По словам активистов, пляж «Морские Дубки» благоустроили в рамках программы «Комфортная городская среда» летом прошлого года.
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Политика
Меркель: Хафтар согласился с соблюдением перемирия в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не стал подписывать предложенное в Берлине соглашение, однако согласился на перемирие с ПНС Ливии.
Политика
Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК, действительно ли Медведеву может быть выделен кабинет в Доме приемов правительства, а также о возможности получения им кабинета в Кремле или на Старой площади, в комплексе зданий, занимаемых президентской администрацией.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что обнаружили в Донбассе тайники с боеприпасами
Сотрудники министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили тайники украинских силовиков с боеприпасами, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Общество
В Гидрометцентре пообещали зимний февраль
Ожидается, что температура воздуха может падать ниже минус десяти градусов, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия