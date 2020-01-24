с чего всё началось

Я не располагаю никакой информацией, речь идет о дипломатах, и я рекомендую вам обращаться в МИД.

Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже. Об этом сообщает российское посольство в Софии, передает ТАСС. Их также объявили персонами нон грата.

Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов

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Происшествия На заводе «Новотранс» в Кузбассе частично обрушилась кровля цеха Частичное обрушение кровли произошло в цехе вагоноремонтного завода "Новотранс" в кузбасском Прокопьевске, при обрушении пострадала сотрудница цеха, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

Происшествия Выдавших сертификат годности Bek Air инспекторов отстранили от работы Двух инспекторов, выдавших сертификат летной годности компании Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты, отстранили от работы в комитете гражданской авиации, заявил генеральный директор АО "Авиационная администрация Казахстана" Питер Гриффитс.

Общество Источник сообщил о переносе пуска «Союза» с Плесецка Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с военным спутником связи "Меридиан-М" с космодрома Плесецк отложен на неопределенный срок, ракету снимут со старта для устранения проблемы, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Общество Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.

Общество «Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».

Происшествия Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу в ходе предварительного слушания прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока давности по уголовному делу о катастрофе Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан" в аэропорту Казани в ноябре 2013 года, в которой погибли 50 человек, сообщил представитель суда.

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Политика Меркель: Хафтар согласился с соблюдением перемирия в Ливии Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не стал подписывать предложенное в Берлине соглашение, однако согласился на перемирие с ПНС Ливии.

Политика Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК, действительно ли Медведеву может быть выделен кабинет в Доме приемов правительства, а также о возможности получения им кабинета в Кремле или на Старой площади, в комплексе зданий, занимаемых президентской администрацией.