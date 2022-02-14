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Болгария отказалась от идеи строительства АЭС «Белене»

Международный тендер на строительство двух энергоблоков АЭС в 2006 году выиграл "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом).
ТАСС
Болгарское правительство вложило в проект уже около 3 млрд левов (около €1,5 млрд).
ТАСС
О прекращении реализации проекта объявило правительство Болгарии, которое возглавлял бывший премьер-министр Бойко Борисов.
ТАСС
В 2009 году строительство снова остановили, а в 2012 году решили закрыть проект, в который было вложено около 1,5 млрд евро.
ИА Красная Весна

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Болгария снова закрыла проект строительства АЭС «Белене»
ИА Красная Весна12:28
Болгария отказалась от идеи строительства АЭС «Белене»
Говорит Москва11:47
Болгария отказалась от идеи строительства АЭС «Белене»
ТАСС11:34
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