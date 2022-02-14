ТАССБолгария отказалась от идеи строительства АЭС «Белене»Международный тендер на строительство двух энергоблоков АЭС в 2006 году выиграл "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом).ТАССБолгарское правительство вложило в проект уже около 3 млрд левов (около €1,5 млрд).ТАССО прекращении реализации проекта объявило правительство Болгарии, которое возглавлял бывший премьер-министр Бойко Борисов.ТАССВ 2009 году строительство снова остановили, а в 2012 году решили закрыть проект, в который было вложено около 1,5 млрд евро.ИА Красная ВеснаЧитать далееСвернутьПодробнее о событииБолгария снова закрыла проект строительства АЭС «Белене»ИА Красная Весна12:28Болгария отказалась от идеи строительства АЭС «Белене»Говорит Москва11:47Болгария отказалась от идеи строительства АЭС «Белене»ТАСС11:34Показать все источникиОценить8Поделиться