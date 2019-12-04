Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории. Он отметил, что в случае нежелания болгарского руководства участвовать в проекте Россия найдет другие возможности его реализации на юге Европы.

Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

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