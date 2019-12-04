Политика
Lenta.ruБолгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории. Он отметил, что в случае нежелания болгарского руководства участвовать в проекте Россия найдет другие возможности его реализации на юге Европы.
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Путин заявил о затягивании Болгарией строительства продолжения «Турецкого потока»
Rambler News Service09:11
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Экономика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
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Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
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Кроме краснодарской канатки, одобрение совета директоров НРБ получили планы по запуску современной трамвайной линии в китайском округе Хуанши, и два проекта в Индии строительство водопровода в штате Манипур и подземного метро в Индоре (Индия).
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Квят примет участие в шинных тестах в Абу-Даби
Российский пилот «Торо Россо» примет участие в тестах «Пирелли», которые будут проходить 3 и 4 декабря на автодроме «Яс-Марина» в Абу-Даби.
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В беседе со светской львицей Ксенией Собчак Шепелев раскрыл семейные проблемы Жанны Фриске.
Политика
Россия ответит на высылку двух дипломатов из Германии
Российский МИД прокомментировал объявление аналогичного ведомства ФРГ об объявлении двух сотрудников посольства РФ персонами нон грата.