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Болгария перестанет покупать газ у «Газпрома»

Болгария откажется от российского газа после того, как закончится действующий контракт с «Газпромом».
Коммерсантъ
Также правительство Болгарии планирует использовать существующую инфраструктуру Греции и Турции для закупок сжиженного природного газа и увеличить импорт из Азербайджана, который уже экспортирует газ в страну.
Коммерсантъ
Годами страна откладывала проекты по диверсификации источников энергоресурсов и расширению единственного в стране газового хранилища, утверждает агентство.
Forbes
Великобритания пообещала свести к нулю импорт энергоресурсов из России до конца 2022 года.
Forbes

Подробнее о событии

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