с чего всё началось

Посольство РФ в Болгарии не получало официального уведомления от властей страны об обвинении трех россиян в покушении на убийство, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.

Болгария пока не уведомила посольство об обвинении против россиян

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