Происшествия
РИА НовостиБолгария пока не уведомила посольство об обвинении против россиян
Посольство РФ в Болгарии не получало официального уведомления от властей страны об обвинении трех россиян в покушении на убийство, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
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с чего всё началось
Согласно заявлению на сайте ведомства, обвинения в попытке преднамеренного убийства выдвинуты в отношении трех граждан России в связи с продолжающимся расследованием по делу о попытке преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В.Т.РИА Новости08:54
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Из Гражданского кодекса России может исчезнуть определение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Шоу-бизнес
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Технологии
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Подсчитано, сколько сэкономят семьи на ипотеке после послания Путина
Возможная экономия для семей при выплатах по ипотеке может составить более 2 миллионов рублей, при реализации послания президента России Владимира Путина, 23 января подсчитали специалисты аналитического центра «Дом.РФ».
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Политика
Турция предложила НАТО оценить совместимость С-400 и F-35
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