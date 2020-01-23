Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиБолгария пока не уведомила посольство об обвинении против россиян

Посольство РФ в Болгарии не получало официального уведомления от властей страны об обвинении трех россиян в покушении на убийство, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
Читать в источнике
Комментировать19
с чего всё началось
Согласно заявлению на сайте ведомства
, обвинения в попытке преднамеренного убийства выдвинуты в отношении трех граждан России в связи с продолжающимся расследованием по делу о попытке преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В.Т.
РИА Новости08:54

Подробнее о событии

Болгария пока не уведомила посольство об обвинении против россиян

РИА Новости08:54

В Болгарии трем россиянам предъявили обвинения в покушении на убийство предпринимателя

ТАСС07:18

Троих россиян в Болгарии обвинили в попытке отравить местного торговца оружием Гебрева

Интерфакс07:25

Болгария обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена Гебрева

Коммерсантъ08:42

Болгария объявила трех россиян в розыск за отравление бизнесмена

Известия07:57

Посольство не получало от Болгарии уведомления об обвинении россиян

RT на русском10:28

Прокуратура Болгарии обвинила троих россиян в попытке отравления бизнесмена. Они могли использовать «Новичок»

Дождь07:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Общество

«Известия»: из законов РФ могут убрать понятие МРОТ

Из Гражданского кодекса России может исчезнуть определение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Газета.Ru вчера в 19:45
Политика

Госдума единогласно поддержала поправки в Конституцию

Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию.
Российская газета 07:55
Финансы

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
РИА Новости 13:10
Общество

В США запретили «родильный туризм»

Администрация президента США приняла постановление, запрещающее «родильный туризм» — путешествие с целью дать американское гражданство ребенку, который родится на территории страны.
Известия 12:25
Политика

Зеленский передумал участвовать во Всемирном форуме памяти холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский не стал участвовать во Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле.
Ruposters.ru 03:44
Кино

В США вручили премии Гильдии киноактеров

Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
Росбалт 20 января в 03:53
Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру 08:05
Шоу-бизнес

Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом

Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.
Комсомольская правда вчера в 16:45
Общество

ВЦИОМ: более трети россиян назвали МГУ лучшим вузом страны

"При выборе вуза для себя или для своих детей наши соотечественники ставят в приоритет квалификацию преподавателей - 99% россиян считают это важным или очень важным показателем", - следует из результатов опроса, приуроченного ко Дню российского студенчества, который отмечается 25 января.
ТАСС 07:04
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK вчера в 03:22
Общество

У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей

Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
ФедералПресс 01:42
Политика

В Deutsche Bahn прокомментировали данные о железных дорогах Украины

Представитель пресс-службы немецкой компании Deutsche Bahn Керстин Экштайн прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что украинские железные дороги планируется передать в управление концерна.
RT на русском 05:35
Политика

Рабочая группа обсудит возможность изменения преамбулы Конституции

По итогам заседания рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию стало известно, что несколько участников совещания выступили с инициативой изменить преамбулу Конституции.
ТК Звезда 10:02
Спорт

Александра Горячкина сравняла счёт в серии за мировую шахматную корону

ОГТРК Ямал-Регион 05:53
Шоу-бизнес

Лолита показала новую фигуру в необычном купальнике

Лолита показала новую фигуру в необычном купальнике Певица Лолита Милявская после развода старается поддерживать свою физическую форму при помощи плавания.
Экспресс газета 12:18
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости вчера в 05:57
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Политика

Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке

РИА Новости 11:20
Шоу-бизнес

В квартире Жанны Фриске до сих пор стоят завядшие цветы

Наталья уверяет, что там все сохранилось точно так, как и было при Жанне и если присмотреться, то видно, что в вазе стоят увядшие цветы.
Paparazzi.ru 03:36
Общество

Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»

REGNUM 03:11
Армия и оружие

В Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии

Спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций.
РБК 11:58
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия вчера в 16:52
Общество

Блогер из Магнитогорска на «Давай поженимся» напугала жениха губами

Жительница Магнитогорска и известный блогер Алекса Девил попытала счастье на шоу «Давай поженимся», однако напугала жениха огромными губами.
Челябинск Сегодня вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Рита Дакота замечена на Бали с новым возлюбленным

Певица Маргарита Герасимович, более известная как Дакота, отдыхает на Бали с новым возлюбленным, музыкантом и клипмейкером Федором Белогаем.
NewInform 07:23
Гаджеты

Бюджетный iPhone от Apple начнут выпускать в феврале

Сборка новой бюджетной модели iPhone начнется в феврале текущего года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
Сусанин 07:39
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 03:43
Наука

Открыты Т-клетки для универсальной доступной иммунотерапии онкологии

Портал Поиск 07:43
Недвижимость

Подсчитано, сколько сэкономят семьи на ипотеке после послания Путина

Возможная экономия для семей при выплатах по ипотеке может составить более 2 миллионов рублей, при реализации послания президента России Владимира Путина, 23 января подсчитали специалисты аналитического центра «Дом.РФ».
Красная весна 13:22
Происшествия

Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе

В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Lenta.ru 08:05
Политика

Турция предложила НАТО оценить совместимость С-400 и F-35

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предложил создать рабочую группу НАТО для оценки возможностей интеграции российской системы С-400 в оборонную систему альянса.
RT на русском 11:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное