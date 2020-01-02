Энергетика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиБолгария получила газ по «Турецкому потоку»

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Болгария, Македония и Греция начали получать газ по «Турецкому потоку» с 1 января 2020 года, сообщает издательство EADaily. В 2019 году данные страны получали голубое топливо через Трансбалканский газопровод, проходящий через Украину.
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