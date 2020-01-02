Энергетика
Ореанда-НовостиБолгария получила газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Македония и Греция начали получать газ по «Турецкому потоку» с 1 января 2020 года, сообщает издательство EADaily. В 2019 году данные страны получали голубое топливо через Трансбалканский газопровод, проходящий через Украину.
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Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Хоккей
Шведский хоккеист осудил поцелуй герба российским форвардом
Хоккеист молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон раскритиковал поведение нападающего российской команды Александра Хованова, который прокатился мимо скамейки запасных и поцеловал герб на своем свитере.
Хоккей
Тренер россиян посоветовал хоккеистам сделать ставку на командную игру в финале МЧМ
Финал Молодежного чемпионата мира по хоккею между Россией и Канадой состоится сегодня в 21:00.
Кино
Названы лауреаты премии Национальной сети кинокритиков
Национальная сеть кинокритиков США объявила победителей за 2019 год. Лучшим фильмом с лучшим сценарием признана кинолента «Паразиты».
Политика
Владимир Зеленский отправился с семьей в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский находится с семьей в Омане, где отдохнет и проведет ряд встреч на высшем уровне.
Армия и оружие
Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
Хоккей
Илья Ковальчук стал игроком «Монреаля»
Общество
Илья Авербух раскрыл зарплаты фигуристов за участие в ледовых шоу
Один из создателей шоу "Волшебник страны Оз", в котором участвуют известные фигуристы Евгения Медведева и Роман Костомаров, Илья Авербух раскрыл зарплаты ведущих спортсменов за участие в ледовых спектаклях.
Политика
Иран заявил о готовности к любой ситуации в отношениях с США
Тегеран готов к любому исходу в отношениях с США, заявил представитель МИДа Ирана Аббас Мусави в ходе брифинга.
Шоу-бизнес
Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа
На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
Политика
Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
Армия и оружие
Российские подлодки превзошли американские только в одном
Российская многоцелевая подлодка проекта "Ясень-М" "Казань", которую все никак не передадут флоту из-за возникших в ходе испытаний трудностей, вызывают сейчас наибольшую тревогу на Западе.
Армия и оружие
NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире
Авто
Названы причины отказа от переплаты за полный привод для кроссовера
Учтя все «За» и «Против», эксперты портала «АвтоВзгляд» рассказали, почему переплата за полный привод при покупке кроссовера не имеет смысла.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала своего мужчину
Среди череды бесконечных шпагатов в бикини Анастасия Волочкова, решила, наконец, показать своего таинственного мужчину.
Хоккей
Стало известно о судьбе отданного России молодежного чемпионата мира по хоккею
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался о судьбе молодежного чемпионата мира 2023 года, который должен пройти в Новосибирске и Омске.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Авто
Новое поколение Mitsubishi Outlander появится в 2020 году
В Сети активно публикуются шпионские снимки прототипов нового Mitsubishi Outlander, который должен дебютировать в 2020 году.
Армия и оружие
США начали переброску более четырех тысяч военных на Ближний Восток
Соединенные Штаты начали переброску более четырех тысяч военных на Ближний Восток.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Авто
Chery начала продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7 Pro
Новый Chery Tiggo 7 Pro на днях поступил в продажу, а его официальная презентация прошла всего десять дней назад.
Политика
Парламент Испании не утвердил Санчеса премьером в первом туре
Конгресс депутатов испанского парламента не утвердил в воскресенье кандидата от Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост премьер-министра в первом туре голосования, второй тур состоится во вторник, 7 января.
Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Футбол
Головин – в старте «Монако» на первый матч при Морено
«Монако» примет «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. Монегаски объявили в твиттере свой стартовый состав на указанную игру.
Политика
В Ираке задумались о прекращении присутствия иностранных сил в стране
Проект закона, который планируется рассмотреть в парламенте, предусматривает запрет на присутствие любых иностранных сил в Ираке и использование воздушного пространства страны, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила два нападения у своих баз в Ираке
Коалиция США подтверждает два нападения около баз в Ираке в субботу, военнослужащие не пострадали.
Шоу-бизнес
Собчак отправилась на отдых с Богомоловым и сыном от первого брака
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала фото и видео, сделанные во время отдыха на горнолыжном курорте с мужем, режиссером Константином Богомоловым, и сыном от брака с актером Максимом Виторганом Платоном.