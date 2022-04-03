КоммерсантъБолгария получила уведомление об оплате газа в рублях, но продолжит платить в евроБолгария получила уведомление от «Газпрома» об оплате газа в рублях, однако продолжит платить в евро.Коммерсантъ«Нам предстоит увидеть, как будут работать предложенные [«Газпромом»] механизмы оплаты, насколько в результате операции по конвертации евро или долларов в рубли изменится цена газа», — сказал он.ВедомостиПрезидент России Владимир Путин ранее поручил перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли.ТАССМинистр сообщил, что к 1 июля должно быть завершено строительство газового интерконнектора с Грецией и тогда страна сможет рассчитывать на поставки газа из Азербайджана.ТАССЧитать далееСвернутьАБНАБНИА Красная ВеснаРамблерКомсомольская правдаРосбалтRB НовостиСтрана Советов on-lineРЕН ТВПодробнее о событииБолгария получила требование от России об оплате природного газа в рубляхИА Красная Весна17:39Болгария получила от «Газпрома» требование об оплате газа в рубляхТАССвчера в 04:29Самое цитируемоеБолгария получила от компании «Газпром» требование об оплате поставок газа в рубляхКомсомольская правдавчера в 06:51Болгария получила уведомление об оплате газа в рублях, но продолжит платить в евроКоммерсантъвчера в 05:00В Болгарии заявили о планах продолжить платить за российский газ в евроВедомостивчера в 06:21Болгария получила от «Газпрома» уведомление о переводе расчетов на рублиЭкономика сегоднявчера в 05:46Болгария получила уведомление от компании «Газпром экспорт» об оплате российского газа в рубляхРЕН ТВвчера в 06:30Показать ещёОценить941Поделиться