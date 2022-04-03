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Болгария получила уведомление об оплате газа в рублях, но продолжит платить в евро

Болгария получила уведомление от «Газпрома» об оплате газа в рублях, однако продолжит платить в евро.
Коммерсантъ
«Нам предстоит увидеть, как будут работать предложенные [«Газпромом»] механизмы оплаты, насколько в результате операции по конвертации евро или долларов в рубли изменится цена газа», — сказал он.
Ведомости
Президент России Владимир Путин ранее поручил перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли.
ТАСС
Министр сообщил, что к 1 июля должно быть завершено строительство газового интерконнектора с Грецией и тогда страна сможет рассчитывать на поставки газа из Азербайджана.
ТАСС

Подробнее о событии

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