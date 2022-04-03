Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил в своем Telegram-канале, что Верховный суд поддержал предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории Российской Федерациии.
Российские власти обсуждают новую программу возвращения в страну соотечественников — высококвалифицированных специалистов, которые ощущают себя некомфортно в зарубежных странах и хотят вернуться на историческую родину, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству.
Что влияет на скорость мобильного интернета и как обеспечить его максимальную работоспособность, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель отдела развития телеком-инфраструктуры компании Yota Андрей Трофимов Андрей Трофимов.