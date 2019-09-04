Политика
РБКБолгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте болгарского внешнеполитического ведомства.
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Болгария призывает не считать борьбу Советской армии с нацизмом освобождением Европы
Московский Комсомолец16:53
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 18:53, Вашингтон
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Компания Lamborghini представила первый в своей истории серийный гибридный суперкар Sian.
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Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
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Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.
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Отмечается, что с молодого человека сняты обвинения по статье 212 УК РФ («массовые беспорядки»), но предъявлены по ч. 2 ст. 280 УК РФ за призывы к участию в несогласованной акции в интернете.
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Ростех создал новый глушитель для стрелкового оружия
В заключении было сказано о том, что глушитель без особых усилий можно сменить в полевой обстановке, а также использовать без теплопоглощающего элемента.
ГЛАС.RU 06:41
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Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
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На ВДНХ откроется Московская международная книжная ярмарка
Московская международная книжная ярмарка откроется в среду в 75-м павильоне ВДНХ, организаторы подготовили для гостей более 600 мероприятий.
ТАСС 17:33
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Google выпустила релизную версию Android 10
Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае.
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Происшествия
Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа
Замоскворецкий суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии.
Интерфакс 14:00
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Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
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Футбол
Прядкин: некоторые топ-клубы в открытую выражали недоверие Егорову
Некоторые клубы в открытую выражали недоверие Егорову, говорили, что они не видят перспектив.
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Турция может купить у России больше С-400
Мойка78 вчера в 18:06
Футбол
«Зенит» заявился на Лигу чемпионов
На групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» встретится с «Лионом», «Бенфикой» и «РБ Лейпциг».
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Площадь Савеловского вокзала благоустроят к концу года
РИА Новости 09:08
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Пропавшего туриста из Петербурга нашли мертвым в Мурманской области
В Мурманской области нашли пропавшего 25 июля 66-летнего туриста из Петербурга. Об этом сообщает в группе «МурманСпас».
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Футбол
Дмитрий Хохлов: «Игбун усилит „Динамо“ в завершающей стадии атаки»
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о переходе в стан бело-голубых форварда «Уфы» Сильвестра Игбуна.
Матч ТВ 12:54
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Жирков – боец и профессионал. В 36 играет в основе «Зенита» и забивает
Вернулся в основу «Зенита», в концовке чемпионата отдал четыре голевые передачи и стал чемпионом России.
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Системы ПВО авиабазы Хмеймим сбили два беспилотника боевиков
Два ударных беспилотника боевиков попытались приблизиться к российской авиабазе Хмеймим в Сирии и были уничтожены комплексами ПВО базы, сообщили в Минобороны РФ.
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