Энергетика
Газета.RuБолгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России
"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте. София хочет сбить стоимость на второй квартал 2020 года на 2,52%. Болгария рассчитывает, что скидка на один мегаватт составит 1,11 левов (39,33 руб.).
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