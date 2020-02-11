Энергетика
Lenta.ruБолгария попросила у России скидку на газ
Ожидается, что достичь соглашения сторонам удастся до конца февраля 2020 года, и цена на газ для Болгарии значительно снизится. Ранее сообщалось, что в 2020 году Болгария собирается найти замену российскому газу и получать половину топлива из других источников.
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Американский концерн Boeing Co. впервые с 1962 года не получил в январе ни одного нового заказа на поставку самолётов, сообщает РИА Новости.
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