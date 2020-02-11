Ожидается, что достичь соглашения сторонам удастся до конца февраля 2020 года, и цена на газ для Болгарии значительно снизится. Ранее сообщалось, что в 2020 году Болгария собирается найти замену российскому газу и получать половину топлива из других источников.

Болгария попросила у России скидку на газ

Политика Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.

Общество В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга» Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.

Здоровье Число жертв коронавируса превысило тысячу человек Более 1 тысячи человек скончались от коронавирусной пневмонии. 108 человек умерли за прошедшие сутки в результате заражения коронавирусом.

Экономика ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.

Общество Как велось расследование дела «Сети» Отдельно с 8 апреля 2019 года в Московском окружном военном суде (с октября 2019 года - 2-м Западном окружном военном суде) на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.

Автоспорт «Феррари» представила болид на сезон-2020 Болид на сезон-2020 получил название SF1000 – в нынешнем году «Феррари» станет первой командой в истории «Формулы-1», преодолевшей отметку в 1000 проведенных Гран-при.

Политика Зеленский сменил главу своего офиса Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.

Общество Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.

Политика Геннадий Зюганов поддержал бога в Конституции Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что не возражает против внесения поправки в Конституцию об упоминании бога, передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля.

Общество Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.

Общество Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.

Происшествия За год в Свердловской области изъяли 119 поддельных купюр По итогам 2019 года в Свердловской области было выявлено и изъято 119 поддельных денежных купюр, пишет URA.RU со ссылкой на управление МВД по региону.