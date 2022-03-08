Группу из девяти человек, в составе которой, предположительно, были сын и внук известной советской и молдавской певицы Софии Ротару, задержала при попытке сбежать с Украины в Молдавию украинская погранслужба.
В ответ на слова премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича о безразличии к включению в список недружественных для Москвы стран российское посольство заявило, что предпринятые шаги основаны на принципе взаимности, в том числе и в отношениях с Загребом.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден пока не принял решение о возможности запрета на импорт нефти из Российской Федерации, этот вопрос обсуждался в ходе контактов с лидерами стран ЕС 7 марта.