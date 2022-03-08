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Болгария попросит исключения из санкций ЕС против газа и нефти из России

Болгария может запросить исключения, если Евросоюз введет новые санкции в отношении российского газа и нефти, заявил премьер-министр республики Кирил Петков в интервью Reuters.
РБК
Сейчас болгарская сторона работает над диверсификацией поставок газа.
Царьград
О зависимости от российского газа также ранее заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
РБК
3 марта Международное энергетическое агентство предложило десять шагов для снижения зависимости Европы от российского газа.
РБК

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Болгария попросит исключения из санкций ЕС против импорта российского газа и нефти
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