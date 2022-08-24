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Болгария потеряла $5 млрд из-за споров с Россией

Болгария заявила о желании возобновить переговоры с «Газпромом».
Экономика сегодня
При заключении контрактов с российским поставщиком София потеряла почти 5 млрд долларов, заявил бывший министр экономики страны Трайчо Трайков.
Экономика сегодня
В 2017 году страна не позаботилась о себе в деле «о недобросовестной конкуренции Газпрома», рассматриваемом Еврокомиссией.
REGNUM
Потом София сделала реверанс в сторону российского экспортера при переговорах по «Турецкому потоку», отказавшись от пункта «качай или плати» в случае досрочного прекращения транзита по Трансбалканскому газопроводу.
Экономика сегодня

Подробнее о событии

Потери Болгарии от трех переговоров с Россией составили 5 млрд долларов
Live2412:10
Болгария потеряла $5 млрд из-за споров с Россией
REGNUM13:22
Болгария потеряла около 5 млрд долларов из-за неудачных переговоров с «Газпромом»
ФАН13:09
Уступки на переговорах с «Газпромом» обернулись для Болгарии потерей 5 млрд долларов
Экономика сегодня13:56
Болгария потеряла $5 млрд из-за споров с Россией
ИА SM-News09:49
«Дневник»: Всего от трех переговоров с РФ потери Болгарии составили примерно 5 млрд долларов
Solenka.info08:49
Всего от трех переговоров с Россией потери составили примерно 5 миллиардов долларов
ИноСМИ08:30

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