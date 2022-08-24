Потом София сделала реверанс в сторону российского экспортера при переговорах по «Турецкому потоку», отказавшись от пункта «качай или плати» в случае досрочного прекращения транзита по Трансбалканскому газопроводу.
Посольство России в Риге подготовило предложения по ответу на недружественные действия властей Латвии, сообщил посол Михаил Ванин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, ответ может носить как дипломатический, так и экономический характер.
Россия внесла в повестку дня заседаний Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), который пройдет 25 и 26 августа, вопрос о расширении использования национальных валют Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в торговле.