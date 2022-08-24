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Болгария потеряла $5 млрд из-за споров с Россией

Болгария заявила о желании возобновить переговоры с «Газпромом».
Экономика сегодня
При заключении контрактов с российским поставщиком София потеряла почти 5 млрд долларов, заявил бывший министр экономики страны Трайчо Трайков.
Экономика сегодня
Потом София сделала реверанс в сторону российского экспортера при переговорах по «Турецкому потоку», отказавшись от пункта «качай или плати» в случае досрочного прекращения транзита по Трансбалканскому газопроводу.
Экономика сегодня
В 2017 году страна не позаботилась о себе в деле «о недобросовестной конкуренции Газпрома», рассматриваемом Еврокомиссией.
REGNUM

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Уступки на переговорах с «Газпромом» обернулись для Болгарии потерей 5 млрд долларов
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«Дневник»: Всего от трех переговоров с РФ потери Болгарии составили примерно 5 млрд долларов
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Болгария потеряла около 5 млрд долларов из-за неудачных переговоров с «Газпромом»
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Потери Болгарии от трех переговоров с Россией составили 5 млрд долларов
Live24вчера в 12:10
Болгария потеряла $5 млрд из-за споров с Россией
ИА SM-Newsвчера в 09:49
Болгария потеряла $5 млрд из-за споров с Россией
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Всего от трех переговоров с Россией потери составили примерно 5 миллиардов долларов
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