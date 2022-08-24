Потом София сделала реверанс в сторону российского экспортера при переговорах по «Турецкому потоку», отказавшись от пункта «качай или плати» в случае досрочного прекращения транзита по Трансбалканскому газопроводу.
Депутат Рады Алексей Гончаренко пригрозил в своем Telegram-канале президенту Белоруссии Александру Лукашенко расправой после того, как глава государства поздравил украинцев с Днем Независимости страны.
Компания Samsung пополнила ассортимент геймерских мониторов семействами Odyssey G70B и Odyssey G65B, которые получили интегрированный центр Gaming Hub с быстрым доступом к таким сервисам, как Xbox Cloud Gaming, Google Stadia, Amazon Luna и NVIDIA GeForce Now.