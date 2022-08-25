Главная проблема Вооруженных сил Украины (ВСУ) — состояние украинских военнослужащих, написал в американском издании The Hill директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.
Как утверждают советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент, папа римский Франциск считает, что НАТО спровоцировало боевые действия России на Украине.
Разработчики Dead Island 2 рассказали в интервью Dot Esports о том, что анонсирующий трейлер Goat Simulator 3, спародировавший известный трейлер Dead Island 2 из 2014 года, очень их удивил и даже придал им сил.