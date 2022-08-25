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Болгария всерьез задумалась о возобновлении приема газа «Газпрома»

Цена на сжиженный природный газ на 50% превосходит цену поставок российского газа по контракту с "Газпромом", отметил министр энергетики Болгарии Росен Христов, слова которого приводит министерство.
Интерфакс
Переговоры о дополнительных поставках газа пройдут и с газовиками Азербайджана.
ТАСС
В воскресенье в интервью ТАСС вопрос о поставках российского газа прокомментировала посол России Элеонора Митрофанова.
ТАСС
В сентябре ожидается рост цены газа еще на 6%. Сейчас Болгария использует сжиженный газ из США и газ из Азербайджана.
Коммерсантъ

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