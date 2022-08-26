FINMARKET.RU - Болгария намерена предложить "Газпрому" продлить срок отбора газа по истекающему в этом году контракту на 2023 год, приводит сайт телеканала Nova слова министра энергетики Росена Христова.
По мнению «Булгаргаза», «новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный РФ, создает значительные риски для Болгарии, в том числе в плане осуществления платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны».
Россия может применить свое ядерное оружие только в четырех определенных ситуациях и они не являются секретом, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
Норвегия не будет просить свои энергетические компании заключать долгосрочные контракты на поставку газа по фиксированной цене ради снижения растущих расходов для европейских потребителей, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо норвежского министра нефти и энергетики Терье Аасланда в парламент.
Проблемы беженцев в Нидерландах наиболее легко бросаются в глаза в регистрационном центре в Тер-Апеле, передает издание EADaily. militaryarms.ru В регистрационном центре действует правило, согласно которому беженцы могут оставаться там до шести дней: столько дается на регистрацию заявлений.