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Болгария предложит «Газпрому» продлить отбор по истекающему контракту на 2023 г

FINMARKET.RU - Болгария намерена предложить "Газпрому" продлить срок отбора газа по истекающему в этом году контракту на 2023 год, приводит сайт телеканала Nova слова министра энергетики Росена Христова.
Финмаркет
В 2022 году страна отобрала пока 1 млрд кубометров.
Агентство нефтегазовой информации
Болгарские чиновники информировали Газпром о готовности возобновить переговоры и в ближайшие дни ожидают ответа.
Агентство нефтегазовой информации
По мнению «Булгаргаза», «новый двухэтапный порядок оплаты, предложенный РФ, создает значительные риски для Болгарии, в том числе в плане осуществления платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны».
OilCapital.ru

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Болгария хочет продлить отбор газа по истекающему в текущем 2022 году контракту
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Болгария предложит «Газпрому» продлить отбор по истекающему контракту на 2023 г
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Болгария предложит «Газпрому» продлить отбор по истекающему контракту на 2023 год
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