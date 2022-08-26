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Болгария уведомила «Газпром» о готовности к переговорам по поставкам газа

Болгария готова к началу переговоров о поставках газа и оповестила о своих намерениях российскую компанию "Газпром".
Газета.Ru
27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа болгарской энергетической компании «Булгаргаз» после отказа платить за энергоресурс в рублях.
Коммерсантъ
Болгарские власти затем объявляли о договоренности по закупкам сжиженного газа у США по более выгодным контрактам и о соглашении с Азербайджаном по прокачке через газопровод IGB.
РБК
Глава Минэнерго признал, что сейчас Болгария продолжает покупать российский газ, но через посредников и дороже.
Газета.Ru

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