Болгария посоветовала России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы. Об этом говорится в сообщении болгарского МИДа 3 сентября.

Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы

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