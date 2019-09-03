Политика
ИзвестияБолгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Болгария посоветовала России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы. Об этом говорится в сообщении болгарского МИДа 3 сентября.
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Болгария призывает не считать борьбу Советской армии с нацизмом освобождением Европы
Московский Комсомолец16:53
Болгария призвала не считать борьбу советского народа с нацизмом освобождением Европы
Парламентская газета16:53
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:18, Вашингтон
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Восстанавливающий зубы гель придет на смену пломбам
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Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы
Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:45
Наука
Шлем дополненной реальности помог меньше отвлекаться на работе
Разработчики из Южной Кореи, США и Швейцарии предложили разделять офисы открытого типа на изолированные рабочие пространства с помощью виртуальной реальности.
ФедералПресс 09:31
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По словам Лопыревой, травля в прессе была заказной, а поступил заказ от того, кто хотел, но больше не мог скрывать развал предыдущей семьи Булатова, и пытался обвинить в этом его новую возлюбленную.
Рамблер 16:35
Космос
Одно число показывает, что что-то в корне неверно с нашей концепцией Вселенной
Если Цефеиды ошибаются, это означает, что астрономы все это время неправильно измеряли расстояния во Вселенной, сказал Мадор.
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Сотрудников ФК «Ростов» не пускают на «Ростов Арену»
Один из лидеров текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» может лишиться арены для проведения домашних матчей.
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ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны.
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Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Здоровье
Рецепты здоровья из Ленинградской области
В Ленинградской области продолжается год здорового образа жизни. Все больше и больше ее жителей решают следить за своим здоровьем.
Спорт-Экспресс 17:00
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали более чем на 20%
Цена обыкновенной акции в 12.40 мск достигала 37,15 руб. (+20,54% к моменту закрытия), привилегированной – до 38,13 руб. (+12,8%).
Ведомости 06:59
Футбол
Алекс Крал: Решение о переходе в «Спартак» далось непросто
LiveSport.ru 15:02
Футбол
В среду тульский «Арсенал» узнает соперника по Кубку России
В среду состоится жеребьёвка 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу.
Тульские новости 08:30
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Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
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Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
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Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
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Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Политика
Джонсон потерял большинство в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин, сообщает Sky News.
RT на русском 11:59
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Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
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Армия и оружие
Подразделения РЭБ заглушили секретную связь «противника» на Алтае
Российская газета 03:17
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
В Москве 39-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она провела ночь со свои партнером в одной из гостиниц, передает РЕН.
Газета.Ru вчера в 20:39
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Google выпустила релизную версию Android 10
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США ввели санкции против иранского космического агентства
Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС 14:24