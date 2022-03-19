Также правительство Болгарии планирует использовать существующую инфраструктуру Греции и Турции для закупок сжиженного природного газа и увеличить импорт из Азербайджана, который уже экспортирует газ в страну.
«Офицер СБУ сообщил о спланированных боевиками националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористических актах во Львове против сотрудников и объектов дипломатических представительств США и других западных стран», — сообщили в Минобороны.
Вооруженные силы впервые с начала операции применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал", удар пришелся по складу украинских военных, сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
В ведомстве рассказали, что размер социальных пенсий в 2022 году должен был повыситься на 7,7%. «С учетом принятых в 2021 году решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%», — пояснили там.