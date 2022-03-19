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Болгария решила не продлевать контракт с «Газпромом» и отказаться от газа из России

Болгария не будет продлевать контракт с российской компанией "Газпром" на поставку природного газа.
Газета.Ru
Также правительство Болгарии планирует использовать существующую инфраструктуру Греции и Турции для закупок сжиженного природного газа и увеличить импорт из Азербайджана, который уже экспортирует газ в страну.
Коммерсантъ
На данный момент практически весь газ Болгария импортирует из России.
Коммерсантъ
Контракт на поставки газа от «Газпрома» заканчивается в июле 2022 года.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Вице-премьер Болгарии Василев заявил, что не станет продлевать контракт с «Газпромом»
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Болгария не будет продлевать контракт с Газпромом и откажется от российского газа
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Власти Болгарии решили не продлевать контракт с «Газпромом» на поставку топлива
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