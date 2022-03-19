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Болгария решила не продлевать контракт с «Газпромом» и отказаться от газа из России

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Болгария не будет продлевать контракт с российской компанией "Газпром" на поставку природного газа.
Газета.Ru
Также правительство Болгарии планирует использовать существующую инфраструктуру Греции и Турции для закупок сжиженного природного газа и увеличить импорт из Азербайджана, который уже экспортирует газ в страну.
Коммерсантъ
Как напомнили журналисты агентства, Болгария много лет откладывала альтернативные проекты для получения дополнительных источников газа.
Телеканал 360°
Евросоюз анонсировал сокращение закупок российского газа.
Московский Комсомолец

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