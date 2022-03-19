Также правительство Болгарии планирует использовать существующую инфраструктуру Греции и Турции для закупок сжиженного природного газа и увеличить импорт из Азербайджана, который уже экспортирует газ в страну.
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что нынешний глава государства Джо Байден и НАТО совершили стратегическую ошибку перед началом российской военной операции на Украине.
Националисты в ряде населённых пунктов Украины готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, чтобы обвинить в этом российских военных, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.