Энергетика
Neftegaz.ruБолгария сможет принять газ из «Турецкого потока» уже 1 января
По словам Т. Петковой, с 1 января меняется точка доставки российского газа на болгарскую территорию, теперь это будет компрессорная станция «Странджа 2». Газ на эту станцию поступит со стороны Турции. Такая схема позволит Болгарии экономить 70 млн левов (около 35 млн евро) ежегодно.
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Болгария заявила о готовности получать российский газ из «Турецкого потока»
Аргументы и Фактывчера в 07:55
Газ из газопровода «Турецкий поток» готовы принимать в Болгарии с 1 января - Минэнерго
Независимая газетавчера в 06:15
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