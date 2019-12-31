По словам Т. Петковой, с 1 января меняется точка доставки российского газа на болгарскую территорию, теперь это будет компрессорная станция «Странджа 2». Газ на эту станцию поступит со стороны Турции. Такая схема позволит Болгарии экономить 70 млн левов (около 35 млн евро) ежегодно.

Болгария сможет принять газ из «Турецкого потока» уже 1 января

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